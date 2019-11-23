فلامنغو البرازيلي يحرز لقب كوبا ليبرتادوريس بإسقاط ريفر بليت

أحرز فلامنغو لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في 38 عاما عندما سجل هدفين في آخر ثلاث دقائق ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ريفر بليت في النهائي اليوم السبت.

ونجح فلامنغو في تحويل تأخره بهدف حتى الدقيقة 89 إلى فوز مثير ولقب غال.

وتقدم الكولومبي رافاييل سانتوس بهدف لريفر بليت في الدقيقة 15 ولكن فلامينجو قلب الطاولة تماما في الثواني الأخيرة ورد بهدفين عن طريق غابرييل برابوسا في الدقيقتين 89 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين لطرد اكزيكويل بالاسيوس لاعب ريفر بليت وبرابوسا لاعب فلامنغو في الوقت بدل الضائع .

وسينتظر خيسوس، مدرب فلامنغو ونادي الهلال السعودي السابق، مباراة ملحمية مع ”الزعيم“ حال انتصاره على حساب أوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تبرز المواجهة المحتملة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.