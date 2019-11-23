 هدف مباراة فلامنغو وريفر بليت.. سانتوس بوري يضع الفريق الأرجنتيني في المقدمة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة فلامنغو وريفر بليت.. سانتوس بوري يضع الفريق الأرجنتيني في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة فلامنغو وريفر بليت.. سانتوس بوري يضع الفريق الأرجنتيني في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل رفائيل سانتوس بوري الهدف الأول لفريق ريفر بليت في شباك نظيره فلامنغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في ”ليما“ عاصمة بيرو في نهائي كأس ليبرتادوريس، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت العام 1960 التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، كما تستضيف العاصمة البيروفية ”ليما“ المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية منذ نحو أكثر من شهر في تشيلي وأدت إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل ودفعت الحكومة إلى إلغاء أحداث كبيرة كانت مقررة في البلاد في الشهرين الحالي والمقبل، أبرزها قمة اقتصادية وأخرى متعلقة بالمناخ.

وتأهل فلامنغو بمجموع 6 / 1 على حساب مواطنه غريميو بعد التعادل ذهابًا 1/1 وفوزه إيابًا 5 / 0 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما حسم ريفر بليت ”حامل اللقب“ مقعده في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي بعد تخطى مواطنه بوكا جونيورز بمجموع 2 /1 بعد الفوز ذهابًا بهدفين والخسارة إيابًا بهدف.

والإثارة والمتعة سيكونان عنوانًا نهائيًا لكأس ليبرتادوريس اليوم، حيث يطمح فلامنغو لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأول منذ العام 1981، بينما يتطلع ريفر بليت لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وسيكون نهائي السبت المواجهة الخامسة التي تجمع الفريقين في أكبر بطولات الأندية داخل القارة اللاتينية، بعد نسختي 1982 و2018، بينما التقيا 4 مرات في بطولة كأس السوبر (1991 و1993)، وبالمثل في كأس ميركوسور (2000).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الرياضة
تاغ
ريفر بليت
كرة القدم
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة