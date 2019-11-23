هدف مباراة فلامنغو وريفر بليت.. سانتوس بوري يضع الفريق الأرجنتيني في المقدمة (فيديو)

سجل رفائيل سانتوس بوري الهدف الأول لفريق ريفر بليت في شباك نظيره فلامنغو، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في ”ليما“ عاصمة بيرو في نهائي كأس ليبرتادوريس، على أن يشارك الفائز في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

نهائي الليبارتدوريس | ريفر بليت 1 × 0 فلامينغو | هدف اول ريفر بليت HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/u90GIcrg4i — La gran final (@SSAX1Q) November 23, 2019

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت العام 1960 التي يقام فيها النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، كما تستضيف العاصمة البيروفية ”ليما“ المباراة بعدما تقرر نقلها من تشيلي على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات اقتصادية وسياسية منذ نحو أكثر من شهر في تشيلي وأدت إلى مقتل 20 شخصًا على الأقل ودفعت الحكومة إلى إلغاء أحداث كبيرة كانت مقررة في البلاد في الشهرين الحالي والمقبل، أبرزها قمة اقتصادية وأخرى متعلقة بالمناخ.

وتأهل فلامنغو بمجموع 6 / 1 على حساب مواطنه غريميو بعد التعادل ذهابًا 1/1 وفوزه إيابًا 5 / 0 ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما حسم ريفر بليت ”حامل اللقب“ مقعده في المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي بعد تخطى مواطنه بوكا جونيورز بمجموع 2 /1 بعد الفوز ذهابًا بهدفين والخسارة إيابًا بهدف.

والإثارة والمتعة سيكونان عنوانًا نهائيًا لكأس ليبرتادوريس اليوم، حيث يطمح فلامنغو لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه والأول منذ العام 1981، بينما يتطلع ريفر بليت لحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه.

وسيكون نهائي السبت المواجهة الخامسة التي تجمع الفريقين في أكبر بطولات الأندية داخل القارة اللاتينية، بعد نسختي 1982 و2018، بينما التقيا 4 مرات في بطولة كأس السوبر (1991 و1993)، وبالمثل في كأس ميركوسور (2000).