سوشيال ميديا الرياضة: كريستيانو رونالدو يتغنى بشخصية يوفنتوس العظيمة.. وفينالدوم يعد بمواصلة القتال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ماديسون: لهذا السبب تم حرماني من الاحتفال بعيد ميلادي

نشر جيمس ماديسون، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من احتفال لاعبي الثعالب بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على حساب نادي برايتون بالدوري الإنجليزي وحرم حكم الفيديو ماديسون من هدف سجله من متابعة لركلة جزاء سددها زميله فاردي.

وعلق اللاعب الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم قائلًا: ”الفار لم يسمح لي بالتسجيل في عيد ميلادي، أنت تكره أن ترى أن هناك فريقًا رائعًا آخر بعيد المنال“.

كوتينيو يقضي عطلة نهاية الأسبوع مع زوجته

نشر كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته أثناء قضائه عطلته الأسبوعية بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز اليوم بالدوري الألماني، وعلق اللاعب قائلًا: ”أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع سعيدة“.

بوفون: هيغواين قدم عرضًا خاصًا

نشر بوفون، حارس مرمى نادي يوفينتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زميله هيغواين الذي سجل اليوم هدفين من فوز السيدة العجوز على حساب نادي أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف بالدوري الإيطالي، وعلق بوفون قائلًا: ”هيغواين قدم عرضًا خاصًا“.

فينالدوم: سنواصل القتال

نشر فينالدوم، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من فوز فريقه اليوم على حساب نادي كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الذي حافظ للريدز على صدارة الدوري، وعلق قائلًا: ”حافظنا على تفوقنا بثلاثة نقاط أخرى وسنواصل القتال“.

Picking up where we left off, +3 points ????????We keep fighting ???????? pic.twitter.com/E7wRk8jcni — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) November 23, 2019

إيتو يصل مؤتمر أفريقيا بدراجة بخارية

نشر النجم الكاميروني صامويل إيتو صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يرتدي زي قيادة الدراجات البخارية، قائلًا: ”خذلت عشاقي، كانوا ينتظرونني في طائرة خاصة، وصلت على دراجة نارية“.

J'ai sorti la feinte à mes fans !

Ils m'attendaient *en jet privé, je suis arrivé en moto* Ps : Porte ton casque en moto❤️❤️❤️ pic.twitter.com/MPTSq30jkp — Samuel Eto'o (@setoo9) November 23, 2019

سيلفا: شكرًا جزيلًا لجائزة الأفضل

نشر تياغو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء تسلمه جائزة أفضل لاعب عن شهر أكتوبر.

وعلق اللاعب: ”كل الشرف والمجد لكم ممتن جدًا لفوز الأمس ولاستلام جائزة أفضل لاعب من الرابطة الفرنسية عن شهر أكتوبر، سعيد جدًا بهذا الإنجاز“.

Toda honra e toda glória seja dada a ti, senhor! Muito grato pela vitória de ontem e por ter recebido o prêmio de melhor jogador da @Ligue1Conforama no mês de Outubro no #TropheesUNFP Muito feliz por mais essa conquista!! pic.twitter.com/PjSqopg0r8 — Thiago Silva (@tsilva3) November 23, 2019

توبي ألدرفيريلد: نجحنا في حسم ديربي لندن

نشر توبي ألدرفيريلد، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من احتفال فريقه بالفوز الذي حققه اليوم على حساب نادي وست هام بالدوري الإنجليزي، وعلق اللاعب: دربي لندن حققنا فيه نحتاجه، شكرًا على كل الدعم المذهل اليوم“.

A London derby win????just what we needed! Thanks for all of the amazing support today! #COYS pic.twitter.com/vH7pXWmUdm — Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) November 23, 2019

رونالدو: استحضرنا شخصية اليوفي العظيمة

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، صور عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من فوز فريقه اليوم على حساب نادي أتلانتا في الدوري الإيطالي، وعلق اللاعب: ”شخصية عظيمة، أهل الخير“.

رمضان صائد الألقاب

نشر رمضان صبحي لاعب الأهلي المصري والمنتخب الأوليمبي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ حاملًا الكؤوس الخاصة وكأس البطولة، بعدما نجح صبحي في قيادة منتخب بلاده بالأمس للفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.