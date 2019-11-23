بايرن ميونخ يسحق فورتونا.. ومونشنغلادباخ يسقط في ملعب أونيون بالدوري الألماني (فيديو)

سحق بايرن ميونخ مستضيفه فورتونا دوسلدورف 4-صفر، اليوم السبت، ليحقق فوزه الثالث على التوالي بقيادة المدرب المؤقت هانز فليك ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر بروسيا مونشنغلادباخ، الذي تلقى هزيمة مفاجئة على ملعب أونيون برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ولم يواجه بايرن حامل اللقب أي مقاومة في الشوط الأول وأحرز ثلاثة أهداف في أول 34 دقيقة، عبر بنجامين بافارد وكورنتين توليسو وسيرج غنابري.

وعلى الرغم من فشل روبرت ليفاندوفسكي في هز الشباك للمباراة 12 على التوالي في الدوري لينتهي سجله القياسي، نجح في صناعة هدف بايرن الرابع لزميله فيليب كوتينيو في الدقيقة 70.

ورفع بايرن رصيده إلى 24 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن مونشنغلادباخ الذي سقط 2-صفر أمام أونيون الوافد الجديد، ليخسر للمرة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.