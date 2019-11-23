 NBA.. إصابة قوية لكيمبا ووكر في الرأس بدوري السلة الأمريكي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

NBA.. إصابة قوية لكيمبا ووكر في الرأس بدوري السلة الأمريكي (فيديو)

NBA.. إصابة قوية لكيمبا ووكر في الرأس بدوري السلة الأمريكي (فيديو)

المصدر: رويترز

خرج كيمبا ووكر لاعب بوسطن سيلتيكس على محفة بعد إصابة مخيفة بالرأس عقب اصطدام مع زميل له خلال الخسارة أمام دنفر ناجتس 106/102 بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وبدا أن ووكر، الذي شارك في مباراة كل النجوم 3 مرات، تعثر أثناء الهجوم واصطدم بجسد زميله شيمي أوجيلاي ليتعرض لالتواء بالعنق ثم سقط على الأرض في الربع الثاني.

وخضع للعلاج في الملعب قبل حمله على محفّة وصفّق الجمهور للاعب الذي نقل للمستشفى.

وقال فريقه عبر ”تويتر“ إنه خضع لفحوص وتم تشخيص إصابته بأعراض ارتجاج وعبر مشجعون ولاعبون عن دعمهم لووكر (29 عامًا).

‬وبعيدًا عن الإصابة ‭‬‬سجل نيكولا يوكيتش 18 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة في أفضل رصيد له بالموسم كما قدّم 10 تمريرات حاسمة ليحقق 3 أرقام مزدوجة للمرة الثالثة في الموسم خلال فوز دنفر.

وكان جمال موراي الأكثر تسجيلًا لدنفر برصيد 22 نقطة بجانب الاستحواذ على 6 كرات مرتدة وتقديم 5 تمريرات حاسمة خلال الفوز الرابع على التوالي لناجتس والثامن في 9 مباريات.

وأحرز جايلن براون 22 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وأضاف جيسون تيتوم 16 نقطة لسيلتيكس الذي خسر 3 مرات في آخر 4 مباريات بعد سلسلة من 10 انتصارات متتالية.

وفي مباراة أخرى سجل أنطوني ديفيز 33 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 23 نقطة و14 تمريرة حاسمة خلال فوز لوس أنجليس ليكرز 130/127 على أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وهذا الفوز الثاني لليكرز على ثاندر خلال 3 أيام.، وحقق ليكرز الانتصار السادس على التوالي والفوز 13 في آخر 14 مواجهة بينهما. وتفوق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 115/104 على سان أنطونيو سبيرز‭‭ ‬‬المتعثر بعد أن سجل توبياس هاريس 26 نقطة وأضاف جويل إمبيد 21 نقطة و14 استحواذ على كرات مرتدة.

وفاز فيلادلفيا للمرة الثالثة على التوالي والسادسة بملعبه بينما خسر سبيرز للمباراة الثامنة على التوالي في أسوأ سلسلة منذ تولي المدرب جريج بوبوفيتش في موسم 1996/1997.
وتعاون مايك كونلي وبوجان بوجدانوفيتش في عشر نقاط خلال التفوق 16/2 في الربع الثاني ليساعدا يوتا جاز في الفوز 113/109 على غولدن ستيت وريورز.

وسجل لوكا دونتشيتش 30 نقطة وقدّم 14 تمريرة حاسمة في فوز مقنع لدالاس مافريكس 143/101 على كليفلاند كافاليرز.

وأصبح دونتشيتش ثامن لاعب في مافريكس يسجل 30 نقطة أو أكثر في 3 مباريات متتالية والأول منذ ديرك نوفيتزكي في 2010 ليحصل على تصفيق حار من الجمهور.

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