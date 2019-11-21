فريق ألماني يفسخ عقد لاعب تركي ساند غزو بلاده لشمال سوريا

أعلن فريق سانت بولي أحد أندية الدرجة الثانية الألمانية فسخ عقد لاعبه التركي جينك شاهين؛ بسبب مساندته غزو بلاده لسوريا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان اللاعب التركي البالغ 25 سنة من أغلى الصفقات في الفريق مقابل 1،3 مليون يورو وعقده مستمر حتى 2021.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي: ”إنه الحل الأمثل بالنسبة للطرفين، وشيء جيد أننا توصلنا لاتفاق ودي“.

وبدأت المشكلة حين نشر اللاعب التركي على حسابه في ”إنستغرام“ رسالة دعم للجيش السوري الذي غزا شمال تركيا الشهر الماضي، وكتب: ”نحن في صف جيشنا البطل صلواتنا معكم ”، وهو المنشور الذي أثار غضب جماهير الفريق ضد اللاعب لكونه لم يحترم قيم فريقهم.

وأدى المنشور لإبعاد اللاعب عن الفريق بشكل فوري ومنعه من التدريب، حيث سافر لتركيا وسمح له بالتدريب رفقة باشاك شهير التركي للحفاظ على لياقته.

وليست المرة الأولى التي يعبّر فيها جينك شاهين عن مواقف سياسية، حيث كان دائمًا مساندًا للنظام وضد الأكراد.