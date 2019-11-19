سوشيال ميديا الرياضة: راشفورد يوزع الهدايا على أطفال ناديه القديم.. ودي يونغ يحارب العنصرية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:
إيسكو يبعث برسالة حب إلى زوجته في عيد ميلادها
نشر إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلًا : ”الحلو، حلوة ابتسامتك، عيد ميلاد سعيد، أحبك كثيرًا“.
فان دايك: وقتي ملك للجماهير
نشر الهولندي فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة أحد الأطفال الذي طلب التقاط صورة تذكارية مع فان دايك، وعلق اللاعب: ”دائمًا وقت للجماهير“.
تياغو سيلفا يحتفل بعيد ميلاد نجله وسط كؤوس سان جيرمان
حرص تياغو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله وسط كؤوس ناديه، حيث نشر اللاعب صورة لنجله وسط الكؤوس عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.
وعلق سيلفا: ”وراء كل حلم هناك دائمًا تضحية، فبسبب هذا الحلم أفتقد لحظات مهمة كهذه، عيد ميلاد ابني إيساجو، كان والدك يعمل، لكنه سعيد جدًا أن تكون لديك حفلة بالطريقة التي تريدها“.
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Por trás de todo sonho há sempre um sacrifício. Agradeço a Deus por ser um atleta realizado e por viver do meu sonho, mas por conta desse sonho, acabo perdendo momentos importantes como este, aniversário do meu filho Isago! Seu pai estava trabalhando, mas muito feliz em proporcionar uma festa do jeito que você queria e no tema que você mais ama: FUTEBOL! ???? Obrigado @belle_silva por cuidar de tudo! A felicidade de vocês é a minha! ❤ Produção: @_glaucia_borges_
راشفورد يوزع الهدايا على أطفال ناديه القديم
نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأطفال ناديه القديم فليتشر موس رينجرز بعدما وزع عليه الهدايا.
وعلق اللاعب: ”أحب هذا، إن رؤية فريقي القديم فليتشر موس رينجرز والذهاب إليه بعد الظهر هو أمر مميز بالنسبة لي وللأولاد الأشياء العظيمة كهذه“.
بونوتشي: مدين ليوفينتوس بتحقيق حلمي
نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفينتوس الإيطالي، فيديو لمشواره مع ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب تجديد عقده مع السيدة العجوز.
وعلق اللاعب: ”في أحلامي البالغة، تداعبت هذا اليوم كشيء محفوظ في درج سري، اليوم 19.11.19 يصبح كل شيء حقيقة واقعة، يوفنتوس الذي علمني في ثمانية مواسم على القيم ”التقارب، المرونة، العناد والمثابرة، يعطيني اليوم حلمًا، أنا مدين لبلدي يوفنتوس، وأنا مدين بالقدرة على التعرف على الأخطاء، وأنا مدين في المقام الأول برغبتي المستمرة والتي لا يمكن إيقافها في الفوز اليوم يعطيني يوفنتوس حلمًا سأرد عليه بثقة ومسؤولية وفخر“.
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Nei miei sogni di adulto ho accarezzato questo giorno come qualcosa di custodito in un cassetto segreto. Oggi 19.11.19 tutto diventa realtà. La Juventus, che in 8 stagioni sulla pelle mi ha insegnato valori, vicinanza, resilienza, caparbietà e tenacia, oggi mi regala un sogno. Alla Juventus devo la mia maturità, devo la capacità di riconoscere gli errori, devo soprattutto la mia continua, inarrestabile, voglia di vincere. Oggi la Juventus mi regala un sogno al quale risponderò con sicurezza, responsabilità e orgoglio. Per vincere ancora, insieme. Fino alla Fine!
دي يونغ: قف ضد العنصرية
شارك فرينكي دي يونغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في حملة ضد العنصرية، حيث نشر اللاعب صورة للاعبين عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في حالة تماسك ضد العنصرية، وعلق دي يونغ قائلًا: ”كفى، أوقفوا العنصرية“.
Enough Is Enough!! #StopRacism ???????????????? pic.twitter.com/TMvn3VAe2z
— Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) November 19, 2019
شاكيري سعيد بالعودة
نشر شاكيري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له من تدريبات ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب تعافيه من الإصابة وعودته لتدريبات الريدز، وعلق اللاعب: ”سعيد بالعودة إلى الملعب مع الأولاد“.
Happy to be back on the pitch with the Boys!????????????⚽️❤️ #XS23 #YNWA @LFC https://t.co/A9EEYfaVBQ
— Xherdan Shaqiri (@XS_11official) November 19, 2019
كافاني يبحث عن دفء الشتاء في الهند
نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أمام النيران في الهند.
El primer fueguito del invierno con India…
Il primo fuoco del inverno con India…
The first winter fire with India…
Le premier feu d'hiver avec India… #❄️???????? pic.twitter.com/TY4QjwmRdN
— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) November 19, 2019
إسماعيل بن ناصر : شكرًا جماهير الجزائر
نشر الجزائري إسماعيل بن ناصر، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه عقب الفوز الذي حققه محاربو الصحراء في الأمس أمام منتخب بوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
وحرص اللاعب على شكر الجماهير الجزائرية قائلًا: ”مباراة صعبة ولكن النصر في القلب، شكرًا لكم جميعًا لدعمكم خلال هذه السنة التي لا تنسى للاختيار، سنلتقي مرة أخرى في مارس“.
Match compliqué mais victoire obtenue avec le cœur ⚽️✅
Merci à tous pour votre soutien durant cette année inoubliable pour la sélection. On se retrouve en mars ⚽️???????? #TeamDZ pic.twitter.com/4ipr6wBbMR
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 18, 2019
مدرب الأهلي المصري يوجه رسالة للجماهير
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ فيديو للمدرب السويسري فايلر، الذي وجه فيه رسالة للجماهير الأهلاوية قائلًا: ”نتمنى أن يكون مجهودنا على ملعب التتش مرضيًا لكم“.
A special message from the boss ????#YallaYaAhly #ClubOfTheCentury pic.twitter.com/JPuZXpaQne
— Al Ahly SC ???????? (@AlAhlyEnglish) November 19, 2019