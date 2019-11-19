سوشيال ميديا الرياضة: راشفورد يوزع الهدايا على أطفال ناديه القديم.. ودي يونغ يحارب العنصرية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

إيسكو يبعث برسالة حب إلى زوجته في عيد ميلادها

نشر إيسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة زوجته بمناسبة عيد ميلادها، وعلق اللاعب قائلًا : ”الحلو، حلوة ابتسامتك، عيد ميلاد سعيد، أحبك كثيرًا“.

فان دايك: وقتي ملك للجماهير

نشر الهولندي فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة أحد الأطفال الذي طلب التقاط صورة تذكارية مع فان دايك، وعلق اللاعب: ”دائمًا وقت للجماهير“.

تياغو سيلفا يحتفل بعيد ميلاد نجله وسط كؤوس سان جيرمان

حرص تياغو سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله وسط كؤوس ناديه، حيث نشر اللاعب صورة لنجله وسط الكؤوس عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“.

وعلق سيلفا: ”وراء كل حلم هناك دائمًا تضحية، فبسبب هذا الحلم أفتقد لحظات مهمة كهذه، عيد ميلاد ابني إيساجو، كان والدك يعمل، لكنه سعيد جدًا أن تكون لديك حفلة بالطريقة التي تريدها“.

راشفورد يوزع الهدايا على أطفال ناديه القديم

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لأطفال ناديه القديم فليتشر موس رينجرز بعدما وزع عليه الهدايا.

وعلق اللاعب: ”أحب هذا، إن رؤية فريقي القديم فليتشر موس رينجرز والذهاب إليه بعد الظهر هو أمر مميز بالنسبة لي وللأولاد الأشياء العظيمة كهذه“.

بونوتشي: مدين ليوفينتوس بتحقيق حلمي

نشر ليوناردو بونوتشي، لاعب يوفينتوس الإيطالي، فيديو لمشواره مع ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب تجديد عقده مع السيدة العجوز.

وعلق اللاعب: ”في أحلامي البالغة، تداعبت هذا اليوم كشيء محفوظ في درج سري، اليوم 19.11.19 يصبح كل شيء حقيقة واقعة، يوفنتوس الذي علمني في ثمانية مواسم على القيم ”التقارب، المرونة، العناد والمثابرة، يعطيني اليوم حلمًا، أنا مدين لبلدي يوفنتوس، وأنا مدين بالقدرة على التعرف على الأخطاء، وأنا مدين في المقام الأول برغبتي المستمرة والتي لا يمكن إيقافها في الفوز اليوم يعطيني يوفنتوس حلمًا سأرد عليه بثقة ومسؤولية وفخر“.

دي يونغ: قف ضد العنصرية

شارك فرينكي دي يونغ، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في حملة ضد العنصرية، حيث نشر اللاعب صورة للاعبين عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في حالة تماسك ضد العنصرية، وعلق دي يونغ قائلًا: ”كفى، أوقفوا العنصرية“.

شاكيري سعيد بالعودة

نشر شاكيري، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، صورة له من تدريبات ناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عقب تعافيه من الإصابة وعودته لتدريبات الريدز، وعلق اللاعب: ”سعيد بالعودة إلى الملعب مع الأولاد“.

كافاني يبحث عن دفء الشتاء في الهند

نشر كافاني لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، أمام النيران في الهند.

El primer fueguito del invierno con India…

Il primo fuoco del inverno con India…

The first winter fire with India…

Le premier feu d'hiver avec India… #❄️???????? pic.twitter.com/TY4QjwmRdN — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) November 19, 2019

إسماعيل بن ناصر : شكرًا جماهير الجزائر

نشر الجزائري إسماعيل بن ناصر، صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه عقب الفوز الذي حققه محاربو الصحراء في الأمس أمام منتخب بوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وحرص اللاعب على شكر الجماهير الجزائرية قائلًا: ”مباراة صعبة ولكن النصر في القلب، شكرًا لكم جميعًا لدعمكم خلال هذه السنة التي لا تنسى للاختيار، سنلتقي مرة أخرى في مارس“.

Match compliqué mais victoire obtenue avec le cœur ⚽️✅ Merci à tous pour votre soutien durant cette année inoubliable pour la sélection. On se retrouve en mars ⚽️???????? #TeamDZ pic.twitter.com/4ipr6wBbMR — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 18, 2019

مدرب الأهلي المصري يوجه رسالة للجماهير

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي المصري عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ فيديو للمدرب السويسري فايلر، الذي وجه فيه رسالة للجماهير الأهلاوية قائلًا: ”نتمنى أن يكون مجهودنا على ملعب التتش مرضيًا لكم“.