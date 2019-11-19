منتخب كوت ديفوار يسقط غانا ويتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020

حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على غانا ليتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر.

وتخطت أفيال كوت ديفوار عقبة غانا بنتيجة 3-2 بضربات الترجيح، بعد التعادل 2-2 في نصف نهائي البطولة خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة.

سجل ثنائية منتخب كوت ديفوار يوسف داو في الدقيقتين 13 و84، فيما سجل لغانا ياه يبواه وإيفانز منساه في الدقيقتين 50 و(90+3)، واستمر التعادل على مدار 120 دقيقة، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ضربات الترجيح، سجل لمنتخب كوت ديفوار إسماعيل ديالو وجونيور تراوري وكوفي كواو وأضاع أبوبكر كيتا.

فيما سجل لغانا إيمانويل لوموتي وصامويل أوبينج وأضاع إيمانويل كودجي وإيفانز منساه وكوابينا أوسو.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب كوت ديفوار بشكل مباشر لأولمبياد طوكيو 2020، بسبب صعود أول ثلاثة فرق بشكل مباشر للبطولة.

وينتظر كوت ديفوار المنتخب الفائز من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا لمواجهته في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا يوم الجمعة المقبل.