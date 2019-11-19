مارادونا يستقيل من تدريب خميناسيا لا بلاتا الأرجنتيني

استقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا من منصبه مدربًا لنادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم، كما أعلن مصدر داخل النادي اليوم الثلاثاء بعد ثلاثة أشهر فقط على توليه الإشراف عليه.

وكان مارادونا (59 عامًا) وبحسب تقارير صحافية ربط مصيره بمستقبل رئيس النادي غابريال بيليغرينو الذي قرر عدم الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

واستلم مارادونا تدريب الفريق في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي عندما كان يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي الذي يضم 24 فريقه قبل أن يصعد إلى المركز الثاني والعشرين.

وخاض الفريق آخر مباراة بإشراف مارادونا بفوزه على الدوسيفي 3-0 في نهاية الأسبوع الماضي.

يذكر أن مارادونا ترك تدريب دورادوس المنافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم بناءً على نصيحة طبيبه، في شهر يونيو من العام الجاري.

وكتب ماتياس مورلا في حسابه في ”تويتر“ ”بناء على نصيحة الطبيب سيركز (مارادونا) على صحته وسيخضع لجراحتين في الكتف والركبة“.

وأضاف ”نود توجيه الشكر إلى دورادوس وسنكمل هذا الحلم في وقت آخر“.