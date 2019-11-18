تعادل درامي بين الأرجنتين والأروغواي في مباراة ودية (فيديو)

تعادل منتخب أوروغواي 2/2 مع منافسه منتخب الأرجنتين، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق أوروغواي 1/0، سجله المهاجم المخضرم إدينسون كافاني في الدقيقة 34.

وأدرك سيرجيو أغويرو التعادل لرفاق ليونيل ميسي في الدقيقة 63، بضربة رأس، بمساعدة ميسي، لكن رد أوروغواي لم يتأخر كثيرًا، حيث سجل لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 69 من تسديدة قوية من ركلة ثابتة.

وعدل ليونيل ميسي الكفة للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وقبل مباراة اليوم حقق منتخب الأرجنتين الفوز 3 مرات، في حين فاز منتخب الأوروغواي مرة وتعادلا مرة في آخر 5 مباريات بينهما.

يشار إلى أن آخر مباراة ودية بين الأرجنتين والأوروغواي كانت في أغسطس 2003، وفاز حينها منتخب الأرجنتين 3/2.