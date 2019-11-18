سوشيال ميديا الرياضة.. صورة نادرة تجمع كوتينيو مع نيمار.. لوكاس هيرنانديز يتحدى كابتن تسوباسا (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

صورة نادرة تجمع كوتينيو مع نيمار

نشر البرازيلي كوتينيو صورة قديمة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بصحبة نيمار في فترات الطفولة، وعلق كوتينيو: ضع علامة على أفضل أصدقائك.

لوكاكو: شكرًا تيري هنري

نشر لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات المنتخب البلجيكي مع تيري هنري.

وعلّق اللاعب قائلًا: كطفل يكبر نظرت إلى هؤلاء الرجال الآن كل منهم يلعب جزءًا مهمًا في حياتي المهنية والشخصية أشعر أنني مبارك لوجود مثل هؤلاء الناس من حولي“.

رونالدينيو ينعى صديقه

نشر النجم البرازيلي رونالدينيو صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أحد أصدقائه والذي تُوفي اليوم، وحرص نجم برشلونة السابق على رثاء صديقه.

وقال رونالدينيو: ”الأمير صديقي يستريح في سلام، لقد كنت مصدر إلهام ومثالًا على القتال في هذه المسيرة، شكرًا لكم على اللحظات التي استمتعنا فيها بالسامبا والضحك الجيد من القصص التي رويتها بفرح وابتسامة“.

هاري كين: نهاية رائعة للعام 2019

نشر هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي صورة له بقميص منتخب بلاده عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وعلق اللاعب: ”نهاية رائعة للعام 2019 مع إنجلترا، كرتان هاتريك وصيف كبير للتطلع إلى العام 2020“.

لوكاس هيرنانديز يتحدى كابتن تسوباسا

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ صورة كرتونية له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أمام الشخصية الكرتونية الشهيرة كابتن تسوباسا، وأعلن هيرنانديز تحديه أمام أبرز الشخصيات الكرتونية التي جسدت شخصية لاعب كرة القدم.

فينالدوم يستعرض مهارته في تدريبات هولندا

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات منتخب بلاده، وظهر اللاعب وهو يستعرض مهاراته قبل لقاء منتخب الطواحين مع منتخب إستونيا غدًا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

كاسياس يدعو السياح لزيارة سالامانكا

نشر الحارس الإسباني إيكر كاسياس لاعب نادي بورتو البرتغالي صورة لمدينة سالامانكا الإسبانية عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ودعا الحارس الإسباني متابعيه ومحبينه بضرورة زيارة تلك المدينة قائلًا: ”أوصي تمامًا بسالامانكا جميلة، تحيا قرى إسبانيا“.

Totalmente recomendable La Alberca (Salamanca). Precioso. Vivan los pueblos de España! #hastapronto pic.twitter.com/8yfTKBCLUP — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 18, 2019

إلكاي غوندوغان يدعم شباب ألمانيا

نشر الألماني إلكاي غوندوغان مقطع فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة لاعبي كرة القدم الشباب بألمانيا كرسالة لتواصل الأجيال، وأعرب اللاعب عن سعادته قائلًا: ”لاعبو كرة القدم الشباب“.

رمضان صبحي يطلب مساندة الجمهور المصري

نشر رمضان صبحي لاعب المنتخب الأولمبي المصري صورة له برفقة زملائه في المنتخب الأولمبي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، ووجه صبحي رسالة خاصة للجمهور المصري، مناشدًا إياه بضرورة الدعم والمساندة، حيث علق قائلًا: ”مستنينكم“.