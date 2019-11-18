يواكيم لوف: منتخب ألمانيا ليس مرشحًا للفوز بيورو 2020

سيستغل يواكيم لوف مدرب ألمانيا مباراته الأخيرة في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام أيرلندا الشمالية، غدًا الثلاثاء، لتجربة العديد من خطط اللعب المختلفة استعدادًا للنهائيات العام القادم، والتي تأهل إليها الفريق بالفعل.

وستحسم ألمانيا، التي تفوقت 4/0 على روسيا البيضاء، يوم السبت، لتحجز مكانها في النهائيات، صدارة المجموعة إذا حققت الانتصار غدًا.

لكن لوف سيمنح، على الأرجح، بعض اللاعبين وقتًا أطول في الملعب لتجهيزهم للنهائيات العام القادم.

وقال لوف للصحفيين، اليوم الإثنين، ردًا على سؤال أيهما أفضل بالنسبة له الفوز بصدارة المجموعة أو تجربة بعض اللاعبين: ”سأستغل الفرصة لإجراء تغيير أو تغييرين“.

وتابع: ”أرغب في منح بعض اللاعبين الفرصة. أرغب في مشاهدتهم ومنحهم الثقة. سنخوض مباراتين العام القادم في مارس. سنستغلهما لتجربة بعض الأشياء“.

وأكمل: ”نرغب في صدارة المجموعة، لكن يمكننا أيضًا الخروج بأشياء كثيرة من هذه المباراة“.

وخرج الألمان من دور المجموعات في كأس العالم 2018، وهبط الفريق للدرجة الثانية في النسخة الأولى لدوري الأمم، ليخضع المنتخب لإعادة هيكلة.

وتعافى منتخب ألمانيا ليتأهل لبطولة أوروبا 2020 بخسارة واحدة و6 انتصارات من 7 مباريات في التصفيات حتى الآن.

وتعيّن على لوف التعامل مع قائمة طويلة من الغيابات في الأشهر الأخيرة، وقال إن فريقه سينهي العام بنجاح.

وأضاف: ”تحية كبيرة للمنتخب لأن التأهل إلى بطولة دائمًا يفوق أي شيء آخر. أنجز هذا الفريق الشاب الجزء الأول من المهمة على أكمل وجه“.

وتابع: ”لدينا الفرصة للتأهل في صدارة المجموعة. أنا سعيد بعبور هذا العام الصعب. بدأنا عملية إعادة هيكلة شاملة للفريق وأصيب بعدها أكثر من 10 لاعبين. قمنا بإجراء المزيد من التغييرات ونجحنا في ذلك“.

وختم لوف: ”في هذه اللحظة، أرى فريقًا طموحًا قوي الإرادة لديه الكثير من الإمكانيات، رغم أنه ما زال أمامه الكثير لينمو، في الوقت الحالي، نحن لسنا من بين المرشحين لكننا نعمل في طريقنا“.