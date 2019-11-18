فان دايك‭ ‬بعد التأهل لـ“يورو 2020″: هولندا بدأت في استعادة مكانتها

قال المدافع فيرجيل فان دايك، إن هولندا بدأت في استعادة مكانتها بعد حسم التأهل المباشر لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وحجزت هولندا، التي لم تتأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018، مكانها في النهائيات قبل مباراة واحدة على نهاية التصفيات بتعادلها دون أهداف مع أيرلندا الشمالية يوم السبت.

ومع إقامة بطولة أوروبا في 12 ملعبًا عبر أوروبا قد تخوض هولندا مبارياتها في دور المجموعات على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

وسيتم سحب القرعة في الـ30 من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأبلغ فان دايك الصحفيين: ”السعادة لا تسعني بعودتنا إلى بطولة أوروبا التي ننتمي إليها. يعني هذا الأمر الكثير للناس. سمعت أننا قد نلعب جميع مبارياتنا في دور المجموعات في أمستردام وهو ما سيكون أمرًا رائعًا.

”شعرنا بحزن بالغ لغيابنا عن بطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018. كان أمرًا قاسيًا“.

ويحتل منتخب هولندا بقيادة المدرب رونالد كومان المركز الثاني في المجموعة الثالثة متأخرًا بنقطتين عن منتخب ألمانيا المتصدر وهو الفريق الوحيد الذي فاز على هولندا في التصفيات.

وقال فان دايك، الذي سيغيب عن المباراة الأخيرة في التصفيات أمام إستونيا، يوم الثلاثاء لأسباب شخصية، إن منتخب هولندا لديه فرصة للتحسن.

وأضاف: ”نعلم أن بمقدورنا التحسن ويمكننا القيام بأشياء كثيرة بشكل أفضل. لكن يجب أن نفرح بعد التأهل عقب الغياب عن بطولتين كبيرتين“.