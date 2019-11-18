عناوين الصحف الرياضية: ”ميسي ضد سواريز“.. و“نيمار كل الاحتمالات مفتوحة“.. و“صراع عالمي“ (صور)

شكلت تصفيات أمم أوروبا 2020، وإياب نهائي دوري أبطال آسيا وتصفيات أمم أفريقيا 2021، وكأس ديفيز للتنس في نسخته الجديدة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بمستقبل عدة لاعبين كالبرازيلي ويليان والإسباني فابيان رويز والنجم نيمار، وتصريحات كريستيانو رونالدو بشأن خلافه مع مدربه ساري.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على كأس ديفيز للتنس، التي تحتضنها مدريد وبحث إسبانيا عن اللقب وكتبت: ”كأس ديفيز الجديد يبدأ في مدريد: إسبانيا من أجل اللقب رقم 6“.

كما اهتمت بتصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، بشأن خلافه مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، وأخبار رحيله عن باريس سان جيرمان وعودته لبرشلونة، وكتبت: ”نيمار كل الاحتمالات مفتوحة“.

كما اهتمت بلقاء المنتخبين الأرجنتيني والأوروغوياني، وكتبت: ”ميسي ضد سواريز“.

الصحيفة تحدثت عن كأس ديفيز للتنس في نسخته الجديدة في مدريد، إذ يقود رافائيل نادال منتخب إسبانيا بحثًا عن اللقب.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فابيان رويز والبرازيلي ويليان، واللذين يهتم برشلونة بالتعاقد معهما، وكتبت: ”لم يجددا عقديهما وينتظران برشلونة“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا ورومانيا في ختام تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”الفوز من أجل ترأس إحدى المجموعات“.

الصحيفة اهتمت بلقاء الأرجنتين والأوروغواي الودي ومواجهة ليونيل ميسي لصديقة لويس سواريز.

آس

ركزت الصحيفة على كأس ديفيز للتنس الذي تحتضنه مدريد في نسخة جديدة تنظمها شركة جيرارد بيكيه، وكتبت: ”صراع عالمي“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب رومانيا في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت: ”فقط الفوز يستحق“، في إشارة لضرورة الفوز رغم التأهل لضمان التواجد على رأس مجموعة في النهائيات.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على اختتام منتخب إنجلترا لتصفيات أمم أوروبا بفوز كبير على كوسوفو 4-0، وكتبت: ”هنا نكبر، الأسود الثلاثة على رأس المجموعة وغاريث ساوثغيت يؤكد أن منتخبه أكثر قوة مما كان عليه قبل في كأس العالم 2018“.

كما تحدثت عن تصريح هاري كين بشأن مدربه في توتنهام، وكتبت: ”هاري: الوقت ليس مناسبًا لحمل فأس لبوكيتينو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب فرنسا على ألبانيا 2-0 وضمان صدارة مجموعته في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت: ”الزرق: ضربة مزدوجة“.

كما اهتمت بفوز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على حساب النمساوي تييم بلقب البطولة الختامية للتنس، وكتبت: ”تسيتسيباس ضربة معلم“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على نادي الهلال السعودي الذي يستعد لإياب نهائي دوري أبطال آسيا وكتبت عن أخباره: ”الهلال يستنجد بإدارة حشود“.

كما تحدثت الصحيفة عن فريق النصر وأخباره، وكتبت: ”الحلافي يجمع النصراويين والمغني للنيابة“.

الصحيفة أجرت حوارًا مع فهد المدلج، الذي قال: ”ماجد أسطورة الكرة السعودية“.

كما اهتمت بسفر ليما لاعب الأهلي السعودي وكتبت: ”الأهلي يفقد ليما“.

الصحافة الإمارتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على مونديال الجوجيتسو في أبوظبي وتألق الأبطال الإماراتيين، وكتبت: ”جو جيتسو الإمارات صدارة بجدارة“.

كما تحدثت عن جدولة البطولات في كرة القدم الإماراتية، وكتبت: ”استعدادًا لمشاركة منتخبنا في خليجي 24، رابطة المحترفين تعتمد تعديلات روزنامة الموسم“.

كما اهتمت بحوارها مع رودوفلو، مدرب شباب الأهلي، والذي قال: ”4 مدربين في 3 سنوات أضر بالأبيض“.

وأجرت الصحيفة حوارًا مع سون، نجم توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية، قبل مواجهة البرازيل وديًّا، وقال: ”مواجهة السامبا قمة شغفي“.

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على نهائي كأس العرش المغربي، والذي يجمع حسنية أغادير والاتحاد البيضاوي، وكتبت: ”كأس العرش يلمع كالبرق في الشرق“.

كما عادت لتعادل المنتخب المغربي أمام موريتانيا، وكتبت: ”ليلة الندم“، وتحدثت عن اللقاء المقبل أمام بورندي، وكتبت: ”بورندي – المغرب جحيم بوجامبورا“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات وحيد خاليوزيتش، والذي قال: ”اتركوا اللاعبين وانتقدوني“.

كما تحدثت عن إقالة كارتيرون من الرجاء، وقال رئيس الفريق الزيات: ”إقالة كارتيرون ضرورة ملحة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن قضية تغييره من قبل مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري، وكتبت: ”رونالدو: أرى ساري“.

كما تحدثت عن الخطة السحرية لروبيرتو مانشيني برفقة منتخب إيطاليا.

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بفترة الانتقالات الشتوية في إيطاليا، والتي يتصدرها إمكانية عودة زلاتان إبراهيموفيتش للدوري الإيطالي، كما تهتم الفرق بعدة نجوم كإيفان راكيتيتش ومويس كين.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن تصريحات زولا النجم السابق حول عدة لاعبين للمنتخب الإيطالي وأشاد بالشباب زانيولو وكييزا وباريلا.

كما تحدثت عن اللقاء الأخير للمنتخب الإيطالي في تصفيات أمم أوروبا أمام أرمينيا إذ يسعى مانشيني للفوز وتحقيق إنجاز تاريخي عبر الفوز باللقاءات العشرة في التصفيات.