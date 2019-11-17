منتخب البرتغال يهزم لوكسمبرغ ويلحق بركب المتأهلين لأمم أوروبا 2020 (فيديو)

حقق منتخب البرتغال فوزًا صعبًا وثمينًا، بنتيجة 2/0 على مضيفه منتخب لوكسمبرغ، الأحد، في الجولة الثامنة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، ليحجز مقعده في يورو 2020.

وجاء هدف المباراة الأول في الدقيقة 39، بتوقيع برونو فيرنانديز بمساعدة برناردو سيلفا، ووقّع النجم كريستيانو رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 86 بمساعدة دييغو جوتا.

ورفع الفوز رصيد منتخب البرتغال، حامل لقب البطولة، إلى 17 نقطة، من 5 انتصارات، وتعادلين، وخسارة، في المركز الثاني، خلف منتخب أوكرانيا الذي ضمن التأهل للبطولة.

تصفيات اليورو 2020 : لوكسمبورغ 0 – 1 البرتغال | هدف برونو فرنانديز في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/zibB8hL8AH — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 17, 2019

تصفيات اليورو 2020 : لوكسمبورغ 0 – 2 البرتغال | قوووووووووول رونالدو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM !pic.twitter.com/5eHyoLU96W — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 17, 2019

وفشل منتخب صربيا في التأهل إلى أمم أوروبا 2020، بعد تعادله 2/2 مع أوكرانيا.

ومن ضربة جزاء تقدم دوشان تاديتش لصربيا في الدقيقة التاسعة، في حين تعادل رومان ياريمتشيوك، لكن ألكسندر ميتروفيتش تقدم لصربيا في الدقيقة 56.

وانتزع أرتيم بيسيدين التعادل لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة 90.

ورفع التعادل رصيد صربيا إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

وتأهلت منتخبات إنجلترا والتشيك وأوكرانيا وألمانيا وهولندا وكرواتيا وإسبانيا والسويد وفرنسا وتركيا وبلجيكا وروسيا وإيطاليا وفنلندا إلى أمم أوروبا 2020.

وستشهد بطولة أمم أوروبا 2020 مشاركة 24 منتخبًا، وستقام منافسات البطولة بين 12 يونيو و 12 يوليو 2020، في 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

تصفيات اليورو 2020 : صربيا 1 × 0 اوكرانيا | هدف تاديتش ⚽️???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/rhEZkW7VeW — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 17, 2019

تصفيات اليورو 2020 : صربيا 1 × 1 اوكرانيا | هدف التعادل في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/SGEcTgwgmK — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 17, 2019

تصفيات اليورو 2020 : صربيا 2 × 1 اوكرانيا | هدف ميتروفيتش“ ???? في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/Wc1TNVFyY1 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) November 17, 2019