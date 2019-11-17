عملاق جديد ينافس ريال مدريد وليفربول على جوهرة إنجلترا

انضم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، فإن باريس سان جيرمان وضع سانشو الهدف الرئيسي له لتدعيم صفوفه، وأشارت إلى أن النادي الفرنسي سينضم للمنافسة القوية إلى جانب ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد.

وشددت الصحيفة على أن أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد كان يرغب في ضم سانشو منذ الصيف الماضي وسيحاول مرة أخرى بحلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واختتمت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ بأن بروسيا دورتموند يريد 120 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن سانشو.

وقالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية يوم الجمعة إن بروسيا دورتموند مصمم على الحصول على أفضل سعر للدولي الإنجليزي الشاب وحدد 120 مليون جنيه إسترليني.

أرقام مذهلة

وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.

وسجل سانشو 4 أهداف وصنع 8 في 16 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام 2017، وسجل للفريق 18 هدفًا وصنع 31 من إجمالي 71 مباراة.

وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 2020، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ذكرت أن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد يبقيه في ملعب سيغنال إيدونا بارك لسنوات أخرى قادمة، مع حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا