منتخب هولندا يتعادل سلبيا مع أيرلندا الشمالية ويتأهل لـ“يورو 2020″

تأهل منتخب هولندا رسميًا، إلى منافسات يورو 2020، بعد تعادلها سلبيًا، اليوم السبت، مع مضيفتها أيرلندا الشمالية، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويندسور بارك، ضمن التصفيات الأوروبية.

وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، وارتفع رصيد أيرلندا الشمالية إلى 13 نقطة في المركز الثالث، لتتأهل هولندا وألمانيا عن تلك المجموعة إلى منافسات اليورو.

#يورو2020 ⚽️ صافرة النهاية: إيرلندا الشمالية 0 هولندا 0 بشكل رسمي، الطواحين الهولندية تعود إلى بطولة أمم أوروبا ????#EURO2020 #NIRNED pic.twitter.com/pGgF7uavGA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 16, 2019

وجاء تأهل ألمانيا للبطولة القارية قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين آيرلندا الشمالية صاحبة المركز الثالث إلى خمس نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

بينما تأهلت هولندا للبطولة القارية قبل جولة أيضًا من نهاية التصفيات، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين آيرلندا الشمالية صاحب المركز الثالث إلى ثلاث نقاط، مما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.