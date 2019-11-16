بمشاركة غاريث بيل.. ويلز تعبر أذربيجان بثنائية في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

فاز المنتخب الويلزي، يوم السبت، على مضيفه أذربيجان بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ويلز إلى 11 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف كرواتيا المتصدر، بينما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير.

وشارك غاريث بيل، نجم ريال مدريد، في المباراة حتى الدقيقة 60، قبل أن يقوم المدرب باستبداله.

اذربيجان 0 × 2 ويلز | اهداف اللقاء ⚽️???? pic.twitter.com/K8feRaCgxK — . (@3TlGJ4CP3P7pDOI) November 16, 2019

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب كرواتيا مع سلوفاكيا.

أنهى المنتخب الويلزي المباراة لصالحه في شوطها الأول عن طريق كيفر مور و هاري ويلسون في الدقيقتين 10 و34.

ولم تتغير النتيجة في شوط المباراة الثاني في ظل إهدار الفريقين العديد من الفرص ليخرج المنتخب الويلزي فائزًا باللقاء.