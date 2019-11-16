الأحزمة والقبعات والنظارات الشمسية ممنوعة في مباراة فلامنغو ضد ريفر بليت بنهائي كأس ليبرتادوريس

سيُمنع الجمهور في نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بيرو، الأسبوع المقبل، من دخول الاستاد بأحزمة أو قبعات أو نظارات شمسية، ومن الممكن أن يخضع المشجعون لاختبارات لقياس نسبة الكحول في الدم عبر الفم.

ونشر اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة قواعد صارمة، قبل أسبوع على مواجهة فلامنغو وريفر بليت في النهائي باستاد مونومنتال في ليما.

وذكر الاتحاد في بيان، الليلة الماضية: ”ستستخدم الشرطة المحلية أجهزة قياس نسبة الكحول في الدم في اختبارات عشوائية، وسيتم منع المشجعين من الدخول إذا كانت العينة إيجابية“.

وأضاف: ”لن يسمح بالمشروبات الكحولية أو بالمواد المخدرة وكذلك المؤثرات العقلية والمنشطات، ولن يسمح أيضًا بدخول القبعات والنظارات الشمسية والأحزمة“.

وسيسمح فقط باستخدام الأشرطة الورقية والبالونات وأعلام لا يزيد طولها عن مترين داخل الاستاد، وشدد البيان على أن القواعد تمثل جزءًا من القانون في بيرو.

وانتقلت المواجهة التي ستجمع اثنين من أكبر فرق أمريكا الجنوبية إلى بيرو، في وقت سابق هذا الشهر؛ لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في سانتياغو عاصمة تشيلي.

ويقام نهائي كأس ليبرتادوريس، التي تعادل دوري أبطال أوروبا، في ملعب محايد لأول مرة في تاريخ البطولة الممتد 60 عامًا.

وأقيمت مباراة الإياب بالنسخة الماضية بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز في مدريد، بعد أن هاجم جمهور ريفر حافلة بوكا أثناء دخول الاستاد، وحطم النوافذ وأصيب بعض اللاعبين بالداخل.