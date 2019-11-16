بعد تصرفه مع تيتي.. تياغو سيلفا يوجه انتقادات شديدة لليونيل ميسي

وجّه تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي، انتقادات شديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب التانغو، بعد نهاية السوبر كلاسيكو في الرياض.

وسجل ميسي هدف الفوز الوحيد في المباراة بعدما أعاد كرة للمرمى بعد ركلة جزاء صدها الحارس أليسون باكير في الدقيقة 14.

وقال سيلفا في تصريحان نقلتها صحيفة ”غلوبو سبورت“: ”ليونيل ميسي يستفيد من شعبيته الكبيرة، يحصل على الحماية من الحكام. هذا ليس عذرًا أو تبريرًا للخسارة“.

وأضاف سيلفا ”ميسي يفرض هيبته وسيطرته على الحكام، نتحدث مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بذلك أيضًا، ليونيل يسعى دائمًا للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا لا يصح“.

وأكمل ساخرًا ”إذا حدث الأمر نفسه مع كاسيميرو، لن يُصدر الحكم أي قرار، لأن لاعب السامبا سيئ ولا يستحق أي شيء“.

وأردف لاعب باريس سان جيرمان ”نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع الحكام نجومية ميسي خارج الملعب، الجميع داخل المستطيل الأخضر سواسية“.

ميسي يطلب من تيتي مدرب البرازيل ان يصمت ???????????? pic.twitter.com/UEjVmanz2F — FCBW Media ???? (@media_mx9) November 15, 2019

وواصل ”ميسي ليس لديه هذه الميزة في دوري أبطال أوروبا لأن الحكام أكثر صرامة، لكن في إسبانيا ومع الأرجنتين الوضع يختلف تمامًا“.

وانتشر مقطع فيديو لميسي يطلب فيه من تيتي مدرب البرازيل أن يصمت بعد احتجاج الأخير على حكم اللقاء بشأن عدم منح النجم الأرجنتيني بطاقة صفراء لتدخله على ويليان.

وقال ميسي لمدرب البرازيل: اصمت أغلق فمك“، مما يؤكد أن اللقاء رغم طابعه الودي تميز بالإثارة والندية بين المنتخبين.

وعلق سيلفا ”لو كنت مكان ميسي، لما تصرفت مع رجل عجوز بهذه الطريقة لأنه سيغضب منّي. بقدر ما لديك من موهبة، يجب أن يأتي التعليم أولًا“.

وواصل هجومه بقوله ”ميسي أراد قيادة المباراة والحكم لم يفعل أي شيء، لقد تجادل مع الحكم وظل الأخير يضحك“.

وأتم ”نحن جميعًا نعجب باللاعب العظيم، لكن بمجرد دخولك إلى الملعب، يتعين عليك القيام بعملك فقط“.