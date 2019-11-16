رسميًا.. هيربيرت هاينر رئيسًا لبايرن ميونخ

اختارت الجمعية العمومية لنادي بايرن ميونخ الألماني، هيربيرت هاينر رئيسًا للنادي البافاري خلفًا لأولي هونيس، الذي انتهت مدته بصفة رسمية، أمس الجمعة.

وأعلن بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي حصول هيربيرت هاينر على أغلبية أصوات الحاضرين من الجمعية العمومية، ليصبح رسميًا رئيسًا لبايرن ميونخ.

ورشّح هونيس هيربيرت هاينر لخلافته في منصب رئيس النادي منذ نحو شهرين، ليصبح المرشح الوحيد في الانتخابات، ما دعا الجمعية العمومية للتصويت له.

وقال هاينر فور اختياره رئيسًا للنادي الألماني: ”بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم، إنه لشرف كبير بالنسبة لي الوقوف أمامكم اليوم“.

وأضاف هيربيرت هاينر ”أقدّر أولي هونيس على عمله طوال حياته، ولما صنعه من أمور استثنائية هنا“.

وتواجد هيربيرت هاينر منذ العام 2002 ضمن أعضاء المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ، وسبق له تولي رئاسة النادي بشكل مؤقت خلال فترة سجن هونيس بسبب تورطه في أزمة ضريبية.