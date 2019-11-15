بايرن ميونخ يعلن بقاء هانز فليك مدربًا للفريق حتى العطلة الشتوية

أعلن كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المدرب المؤقت هانز فليك سيبقى حتى العطلة الشتوية على الأقل.

وتولّى فليك المسؤولية، الأسبوع الماضي، من نيكو كوفاتش وفاز بمباراتيه حتى الآن أمام أولمبياكوس في دوري الأبطال وأمام بروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وقال رومنيغه أمام اجتماع الجمعية العمومية:“أجريت محادثات مع فليك خلال الأيام الأخيرة، وأبلغني أن الصحفيين يواصلون سؤاله عن استمراره في المنصب للمباراة المقبلة.

وأضاف:“يمكنني القول إنه سيبقى حتى اشعار آخر وهو ما يعني أنه سيبقى على الأقل حتى فترة عيد الميلاد أو ما بعدها“.

وارتفعت أسهم فليك، يوم السبت، بعد أن سحق فريقه غريمه بروسيا دورتموند برباعية دون ردٍ.

وتأهل بايرن بالفعل إلى دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ويحتل المركز الثالث في الدوري الألماني متأخرًا بأربع نقاط عن بروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

ويتوقف الدوري بسبب العطلة الشتوية في 22 ديسمبر ويستأنف نشاطه في 17 يناير.