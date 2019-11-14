بعد الهزيمة أمام سوريا.. مارتشلو ليبي يستقيل من تدريب منتخب الصين

استقال مارتشلو ليبي من تدريب منتخب الصين بعد الهزيمة 2-1 أمام سوريا في دبي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الخميس.

وأعلن المدرب الإيطالي قراره خلال مؤتمر صحفي بعد أن استفادت سوريا من هدف عكسي لتبتعد بصدارة المجموعة الأولى.

ونقلت وسائل إعلام صينية عن ليبي قوله: ”أتقاضى راتبًا كبيرًا جدًا وأتحمل المسؤولية كاملة، لذا أعلن استقالتي من تدريب الصين“.

وحققت سوريا علامة النجاح الكاملة بعد أربعة انتصارات متتالية برصيد 12 نقطة بفارق خمس نقاط عن الصين والفلبين أقرب مطارديها.

افتتحت سوريا التسجيل بضربة رأس رائعة من أسامة أومري بعد مرور 19 دقيقة لكن وو لي أدرك التعادل للصين بعد أن أفلت من الرقابة وسدد كرة منخفضة في الشباك بعد نصف ساعة من زمن اللقاء.

وسجل لينبينغ تشانغ في شباكه بالخطأ أثناء محاولة إبعاد تمريرة عمر خربين العرضية قبل نحو ربع ساعة على النهاية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتسعى الصين للتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 2002.

وهذه المرة الثانية هذا العام الذي يترك فيها ليبي، الذي قاد إيطاليا للفوز بكأس العالم 2006، تدريب منتخب الصين.

وتراجع المدرب البالغ من العمر 71 عامًا، والذي فاز أيضًا بخمسة ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي إضافة إلى لقب لدوري أبطال أوروبا خلال فترتين مع يوفنتوس، عن قراره الرحيل عن تدريب الصين في يناير كانون الثاني بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد عقب الخروج من دور الثمانية في كأس آسيا.

وجاءت عودته في مارس آذار بعد أن قاد مواطنه فابيو كانافارو المنتخب بشكل مؤقت.