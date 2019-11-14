بعد انسحاب برشلونة.. بايرن ميونخ يصارع يوفنتوس ومانشستر يونايتد على هالاند

أصبح اسم النرويجي إيرلنغ هالاند، نجم فريق ريد بول سالزبورغ، الأكثر تداولًا في أخبار سوق الانتقالات الأوروبية سواء في يناير المقبل، أو في الميركاتو الصيفي.

وتصدر هالاند قائمة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد أن قدّم أوراق اعتماده هذا الموسم مع سالزبورغ.

منافس جديد

ويحظى إيرلنغ هالاند باهتمام كبير من فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، بجانب برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

وقالت صحيفة ”كيكر“ الألمانية إن نادي بايرن ميونخ يراقب النجم النرويجي المتألق هذا الموسم.

ويسعى بايرن ميونخ لتدعيم خط هجومه بلاعب جديد بجوار البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي نجم البافاري الحالي صاحب الـ 31 عامًا.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ رصدت حوالي 35 إلى 40 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم جديد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى المسؤولون في النادي البافاري أن التعاقد مع لاعب مثل هالاند صاحب الـ 19 عامًا لن يؤرق ليفاندوفسكي الذي يسعي للمشاركة باستمرار مع الفريق ويرفض الجلوس على دكة البدلاء.

وذكرت ”كيكر“ أن اهتمام بايرن ميونخ بإيرلنغ هالاند ليس وليد اليوم، حيث تابع المسؤولون عن فريق الشباب بالنادي الألماني إيرلنغ هالاند قبل عامين، وحاولوا التعاقد معه عندما كان لاعبًا في فريق مولدي النرويجي، إلا أن الصفقة لم تتم.

رغبة هالاند

من جانبه لم يعلن إيرلنغ هالاند حتى الآن عن موقفه من الانتقال لأي نادٍ آخر، على الرغم من العروض التي تنهال عليه بعد تألقه مع سالزبورغ في دوري أبطال أوروبا.

ويفضّل النجم النرويجي التركيز على تحسين مستواه داخل الملعب والاستماع إلى كل العروض المقدمة من كل الفرق.

كما نفى موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي التقارير التي تؤكد طلب ريد بول سالزبورغ الحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعى إدارة النادي النمساوي لتكرار تجربة آينتراخت فرانكفورت الألماني في صفقة انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد الإسباني بالموسم الماضي.

وفضّل فرانكفورت عدم الإعلان عن قيمة انتقال يوفيتش طوال الموسم الماضي، مستغلًا التطور المستمر في أداء اللاعب، قبل أن يحصل على 65 مليون يورو نظير انتقاله إلى ريال مدريد.

انسحاب برشلونة

وكان نادي برشلونة الإسباني قد قرر الانسحاب من صفقة هالاند، بعد ما تردد عن طلب إدارة ناديه النمساوي لـ 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عنه.

وأكدت شبكة ”ESPN“ أن برشلونة تراجع عن حسم صفقة المهاجم النرويجي على الرغم من قناعة مسؤوليه بقدرات اللاعب.

وأبدت إدارة برشلونة اعتراضًا كبيرًا على سعر اللاعب، والذي حدده سالزبورغ بـ 100 مليون يورو، مقابل انتقاله لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت مصادر من داخل نادي برشلونة، أن الإدارة ترى أن سعر اللاعب غير منطقي ولا يتماشى مع القيمة السوقية الحقيقية لهالاند.

وينوي برشلونة الانسحاب من صفقة هالاند، إذا لم تخفض إدارة ريد بول سالزبورغ من طلباتها المادية.

يوفنتوس الأقرب

ويبقى فريق يوفنتوس الإيطالي الأكثر جدية في ملف التعاقد مع هالاند، بعد أن بدأ فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لليوفي التحرك جديًا لحسم الصفقة.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إن مسؤولي نادي يوفنتوس اجتمعوا بالفعل مع مينو رايولا مدير أعمال اللاعب النرويجي.

ويسعى مسؤولو يوفنتوس، وفقًا لما ذكرته الصحيفة، لاستغلال العلاقة المتوترة بين رايولا وإدارة مانشستر يونايتد أحد أكثر الفرق اهتمامًا بضم هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس قد طلب من إدارة ناديه التوقيع مع المهاجم النرويجي الشاب، لحاجته إلى رأس حربة جديد في الموسم المقبل مع تقدم الأرجنتيني غونزالو هيغواين في العمر، وإمكانية رحيله عن البيانكونيري.