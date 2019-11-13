انسحاب لاعبو منتخب تشيلي من مباراة ودية أمام بيرو بسبب الاحتجاجات في البلاد

انسحب لاعبو منتخب تشيلي لكرة القدم من معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة ودية أمام بيرو في ظل استمرار معاناة البلاد من تأثيرا أسابيع من الاحتجاجات والاضطرابات العنيفة.

وذكر الاتحاد التشيلي في بيان مقتضب اليوم الأربعاء: ”اللاعبون الذين جرى استدعاؤهم للعب مع منتخب تشيلي قرروا عدم خوض مباراة ودية أمام بيرو والمقررة يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر في ليما.

وأضاف: ”تم اتخاذ هذا القرار من قبل التشكيلة عقب اجتماع عقد هذا الصباح“.

وأوضح الاتحاد التشيلي أن اللاعبين باتوا أحرارا ويمكنهم العودة لأنديتهم.

ولم يورد الاتحاد أي اشارة إلى أن اللاعبين قرروا الانسحاب من الاستعدادات للمباراة لكن الإعلان جاء عقب تعليقات تناقلتها الكثير من وسائل الإعلام وصدرت عن تشارلز ارانجيز لاعب وسط الفريق بأن اللقاء لا يجب ألا يقام على خلفية الاضطرابات الجارية.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي تعبيرا عن الغضب من ارتفاع رسوم المترو لكنها اتسعت لتصبح أكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة تشهدها تشيلي منذ عودة الحكم الديمقراطي في 1990.

وكان من المقرر أن تلعب تشيلي أمام بوليفيا بعد غد الجمعة لكن المباراة ألغيت الأسبوع الماضي.

وتم إيقاف مباريات الدوري المحلي بسبب الاحتجاجات.