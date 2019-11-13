عناوين الصحف الرياضية: فرنسا تطالب بعودة بنزيما.. و“العفو“ عن كريستيانو رونالدو.. وفرصة ”مادو“ في مباراة السعودية ضد أوزبكستان

شكل تألق الفرنسي كريم بنزيما مع ريال مدريد وقضية إبعاده من منتخب فرنسا، ووضعية أنطوان غريزمان في نادي برشلونة، والصفقات المنتظرة لكبار إسبانيا، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والسعودية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء المنتخب السعودي أمام أوزبكستان والبطولة الختامية للاعبي التنس وتصفيات أمم أوروبا للسيدات وشجار رحيم سترلينغ وجو غوميز في منتخب إنجلترا وقضية غضب كريستيانو رونالدو في يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والسعودية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الجدل الدائر بشأن أحقية مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في العودة لتمثيل المنتخب الفرنسي، وكتبت: ”ماذا تنتظر؟“، في إشارة لمدرب المنتخب الفرنسي ديشان، الذي يرفض عودته.

كما تحدثت عن فوز لوكا مودريتش بجائزة ”القدم الذهبية“ لعام 2019.

وأجرت حوارًا مع مدافع فياريال ومنتخب إسبانيا راؤول ألبيول الذي عاد ليلعب رسميًّا برفقة المنتخب الإسباني.

سبورت

ركزت الصحيفة على سوق الانتقالات المقبل لنادي برشلونة في الشتاء، وكتبت: ”3 راحلين وصفر توقيع جديد“، ويبقى أبرز الراحلين الكرواتي إيفان راكيتيتش.

كما اهتمت بتقديم برشلونة لقميصه الرابع في الموسم ومواجهته الودية أمام قرطاجنة، وكتبت: ”بقرطاجنة برفقة ريكارد بويج وصامويل أومتيتي“.

الصحيفة تحدثت عن تقديم جيرارد بيكيه لكأس ديفيز الجديد وكلاسيكو كرة السلة بين ريال مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على البرازيلي ويليان، نجم تشيلسي، والذي يعتبر أحد اللاعبين الذين يهتم برشلونة بضمهم، وكتبت: ”اهتمام بويليان“.

كما تحدثت عن كأس السوبر الإسباني واحتجاج فالنسيا على الجانب المالي وتهديده بعدم المشاركة.

الصحيفة اهتمت باللقاء الودي لبرشلونة أمام قرطاجنة، وكتبت: ”برشلونة أكبر داعم“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن تعادل المنتخب الإسباني للسيدات سلبيًّا أمام بولندا وفرصة نادال الأخيرة للبقاء في المنافسة في البطولة الختامية للاعبي التنس حين يواجه الروسي ميدفيديف.

آس

ركزت الصحيفة على مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما وإمكانية عودته لمنتخب فرنسا، وكتبت: ”فرنسا تطالب بعودة بنزيما“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”سيميوني يطالب بالتعاقد مع قلب هجوم“.

الصحيفة اهتمت أيضًا برفض ريال مدريد للعب لقاء أتلتيكو مدريد وفياريال خارج إسبانيا وتعادل منتخب إسبانيا للسيدات سلبيًّا أمام منتخب بولندا في تصفيات أمم أوروبا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على الشجار الذي حدث بين رحيم ستيرلينغ وجو غوميز لاعبا مانشستر سيتي وليفربول في تدريبات المنتخب الإنجليزي، وكتبت: ”ذا صن تنشر تفاصيل جديدة عن الشجار بين سترلينغ وغوميز“.

كما اهتمت بتصريحات غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، والذي أكد أنه هو من اتخذ قرارًا بشأن سترلينغ بصفته مدربًا للفريق.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي أنطوان غريزمان وبدايته في برشلونة والإشاعات التي تتحدث عن خلافات بينه وبين ميسي، وكتبت: ”ما المشكلة؟“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب السعودي وأوزبكستان، حيث ينتظر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اختبارات جديدة للاعب عبد الله مادو، وكتبت: ”اختبار يحدد مصير مادو“.

كما تحدثت الصحيفة عن فريق النصر، وكتبت: ”النصر يرتب المجلس الشرفي“.

واهتمت بالأهلي، وكتبت: ”زوكانوفيتش يودع الأهلي“، كما اهتمت بكلاسيكو الأرجنتين والبرازيل في السعودية، وكتبت: ”السامبا يصل اليوم“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قضية البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بعد مغادرته الملعب غاضبًا إثر تبديله أمام ميلان، وكتبت: ”العفو“، في إشارة لعدم معاقبته من قبل الإدارة ورغبة زملائه في اعتذاره.

الصحيفة اهتمت بميلان، وأكدت: ”عودة كارلو أنشيلوتي، فكرة مالديني“.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب سالزبورغ النمساوي، والذي تتنافس عليه بضع فرق كبرى ترغب في ضمه، وكتبت: ”النجم الموعود“.

كما اهتمت بأخبار ميلان وأزمته من خلال حوار مع نجمه السابق ريكاردو مونتوليفو.