ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ يخضع لجراحة خلال العطلة الشتوية

سينتظر مهاجم منتخب بولندا ونادي بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، على الأرجح حتى العطلة الشتوية للخضوع لإجراء جراحي.

وقال ليفاندوفسكي لوكالة الأنباء البولندية ”بي بي ايه“ اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة منتخب بلاده في تصفيات يورو 2020 ”كل الأمور جيدة فيما يتعلق بصحتي، لا أشعر بأي انزعاج“.

وأضاف ”على الأرجح سأخضع للجراحة في ديسمبر (كانون الأول)، لا أعرف الموعد بالتحديد“.

ووفقًا لوكالة الأنباء البولندية ”بي بي ايه“ فإن ليفاندوفسكي سيخضع للجراحة بسبب معاناته من الفتاق.

ومن المقرر أن يشارك ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا في المباراتين المقبلتين بالتصفيات الأوروبية.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي ”البوندسليغا“ بتسجيله 16 هدفًا خلال 11 مباراة.

يذكر أن ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يهز الشباك في كل من المباريات التسعة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جرت أمام يونيون برلين في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وجاء هدف ليفاندوفسكي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لتكون المباراة التاسعة على التوالي التي يهز فيها الشباك في المباريات التسع التي خاضها بايرن في البوندسليغا في الموسم الحالي حتى الآن، لينفرد بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 – 2016.

ورفع ليفاندوفسكي، 31 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا في المسابقة حتى الآن، وهز ليفاندوفسكي أيضًا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق.

وقد هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة الرسمية الوحيدة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم، والتي خسرها صفر – 2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.