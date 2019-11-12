جنوب أفريقيا تهزم كوت ديفوار وتتصدر مجموعتها بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تصدرت جنوب أفريقيا المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، إثر فوزها على كوت ديفوار 1-صفر، اليوم الثلاثاء، في أولى مباريات الجولة الثانية بالمجموعة.

ورفعت جنوب أفريقيا رصيدها إلى أربع نقاط من تعادل مع زامبيا ثم فوز على ساحل العاج، بينما تأتي كوت ديفوار في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من فوز في الجولة الأولى على نيجيريا.

أحرز هدف جنوب أفريقيا تيبوهو موكوينا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 79 بعد تنفيذ رائع، لتمر الكرة نحو الزاوية اليمنى لمرمى إيرا تابي اليزي حارس كوت ديفوار.

وسيلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب زامبيا مع نظيره النيجيري، حيث تحتل زامبيا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة واحدة بينما تتذيل نيجيريا المجموعة بدون رصيد.

وتستضيف مصر البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حتى 22 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بمشاركة ثمانية منتخبات.