مصادر ترجح إلغاء أو تأجيل مباراة الأرجنتين وأوروغواي في تل أبيب

تبحث الأطراف المعنية إلغاء مباراة ودية مقررة بين الأرجنتين وأوروغواي في إسرائيل، يوم الإثنين المقبل، بسبب تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقرر المنتخب الأرجنتيني إجراء مباراة ودية مع أوروغواي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، في استاد نيو بلومفيلد في تل أبيب، حيث كان الإسرائيليون يأملون في مشاهدة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين وزميله في برشلونة لويس سواريز مع أوروغواي.

لكن صحيفة ”ماركا ”الإسبانية، أكدت أن المباراة قد يتم نقلها أو إلغاؤها نظرًا لاشتعال الصراع في المنطقة، بعد سقوط صواريخ من غزة على الأراضي المحتلة.

واستهدفت إسرائيل، قائدًا ميدانيًا كبيرًا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الثلاثاء، في ضربة موجهة بقطاع غزة، ورد القطاع على الهجوم بإطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية منها تل أبيب.

وفي أخطر تصعيد منذ شهور، قالت وسائل إعلام سورية رسمية إن إسرائيل نفذت هجومًا صاروخيًا استهدف منزل مسؤول آخر بالجهاد الإسلامي في دمشق مما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما ابنه. ورفضت إسرائيل التعليق على هذه الواقعة.

وقال خالد البطش الزعيم بحركة الجهاد الإسلامي في جنازة القيادي بهاء أبو العطا في غزة ”إسرائيل نفذت هجومين منظمين متزامنين في سوريا وغزة في إعلان جديد عن حرب مفتوحة“.

وقررت سلطات تل أبيب تعليق الدارسة في المدارس، وأوصت بألّا يذهب السكان إلى العمل وتجنب الاجتماعات التي ضم أكثر من 300 شخص.

وفي ظل هذا التهديد من الصعب إقامة مباراة الأرجنتين وأوروغواي في تل أبيب، حيث تبحث الجهات المعنية حاليًا باتخاذ خطوات لتغيير السيناريو، الذي لا يعني ضمنًا تأجيل المباراة.

ولهذا السبب أيضًا قررت إسرائيل خوض مباراتها أمام بولندا في تصفيات يورو 2020 يوم السبت المقبل، في القدس بدلًا من تل أبيب.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ”نفذنا الهجوم (على أبو العطا) لأنه لم يكن هناك خيار آخر“. وأضاف ”أريد أن أؤكد على أننا لا نتطلع لمزيد من التصعيد للوضع“.

ومقتل القائد الميداني أبو العطا مع زوجته في منزله بغزة سيمثّل على الأرجح تحديًا جديدًا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تحكم قطاع غزة، وحاولت في أغلب الأوقات الحفاظ على التهدئة مع إسرائيل منذ حرب 2014.