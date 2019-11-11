والد نيمار يكشف سر تواجد نجله في مدينة برشلونة

ما زال مسلسل عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى فريقه السابق برشلونة مستمراً، بعد أن أشارت بعض التقارير إلى عودة الاتصال بين النادي الكتالوني واللاعب خلال الأيام الماضية.

وكان برشلونة حاول استعادة نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

والد نيمار ينهي الجدل

وكشف والد ووكيل أعمال النجم البرازيلي عن آخر التطورات بخصوص مستقبل نجله من التفاوض مع برشلونة.

وقال والد نيمار، في تصريحات لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”أنا متواجد في البرازيل، ولن أتحرك من هنا“.

وأكد والد النجم البرازيلي أن نجله مستمر مع باريس سان جيرمان، قائلاً إنه غير مستعد للذهاب إلى برشلونة.

وكان نيمار أثار جدلاً واسعاً، بعد أن تواجد بمدينة برشلونة، يوم السبت الماضي؛ ما دفع البعض للحديث عن احتمالية عودة اللاعب مرة أخرى إلى برشلونة، خاصة مع نية النادي الكتالوني تدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

Neymar in Barcelona last night ???????? pic.twitter.com/845GPAoMLR — Neymar Jr | HQ (@hq_neymar) November 10, 2019

غياب طويل

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار يركز الآن على التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب البرازيل بنظيره النيجيري.

ويسعي نيمار للمشاركة مع البي إس جي في المباراة المرتقبة أمام ليل ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن ينضم النجم البرازيلي خلال الأسبوع الجاري الى التدريبات الجماعية لفريق باريس سان جيرمان.

زيارة مفاجئة

وكانت ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية كشفت عن سر تواجد نيمار في مدينة برشلونة قبل أيام.

وقالت الصحيفة، إن نيمار وصل برشلونة، استعدادًا للإدلاء بشهادته في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني منذ عامين.

ورفع نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع النادي كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن قضية نيمار مع برشلونة مرشحة للتأجيل، لأن إدارة برشلونة طلبت معرفة معلومات بشأن مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وباريس سان جيرمان، والتي حصل عليها اللاعب فور مغادرة النادي الكتالوني، وهو ما رفضه ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

ويرى نيمار أنه يحق له الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة، لأن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد، وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد (222 مليون يورو).

تصريحات بيكيه

ولم يتوقف الأمر عند زيارة نيمار الأخيرة إلى برشلونة، إذ سبق أن أثارت تصريحات جيرارد بيكيه، قائد الفريق الكتالوني، جدلاً مشابهاً.

وتحدث بيكيه عن ترحيبه بعودة نيمار مرة أخرى إلى فريقه السابق، قائلاً: ”في كرة القدم كل شيء ممكن، قلنا له حين رغب في الرحيل بأنه ذاهب لسجن من ذهب، لكن الباب دائمًا مفتوح أمامه للعودة ”.

وأضاف المدافع الإسباني: ”قال إنه يرغب في العودة لبرشلونة ونحن قلنا لبارتوميو إن كان على الإدارة أن تؤخر دفع أموالنا الموجودة في العقود من أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف ومن أجل عودة نيمار فنحن مستعدون للموافقة ”.

علاقة ميسي وغريزمان

وكانت بعض التقارير أوضحت أن العلاقة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله الفرنسي غريزمان المنضم حديثاً خلال الصيف الماضي ليست على ما يرام.

وكشفت إحصائية نشرتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن عدم تعاون الثنائي في الملعب، عقب نهاية مباراة البرسا أمام سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة، إن مباراة براغ أكدت انقطاع الاتصالات تمامًا بين ميسي وغريزمان، إذ لم يحدث أي تواصل بين اللاعبين على مستوى التمريرات سوى 4 مرات فقط على مدار الـ90 دقيقة.