قائد فرايبورغ يعتدي على مدرب أينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني (فيديو)

شهدت مباراة فرايبورغ وضيفه أينتراخت فرانكفورت واقعة غريبة حيث تدخل دافيد أبراهام قائد فرانكفورت بعنف ضد كريستيان شترايش المدير الفني لفرايبورغ وطرحه أرضًا، ليتعرَّض لمحاولة اعتداء من الجهاز الفني وبدلاء فرايبورغ.

وارتقى فرايبورغ للمركز الرابع في البوندسليغا بفوزه بهدف نظيف على ضيفه أينتراخت فرانكفورت بفضل هدف نيلز بيترسن في الدقيقة 77.

لكن قبل النهاية توترت الأعصاب، حيث تدخل أبراهام بعنف شديد حينما كان يحاول الوصول لكرة خرجت من الملعب ودفع المدرب شترايش بمرفقه ليسقطه أرضًا.

وعلى الفور انطلق الجهاز الفني والطبي والبدلاء من على مقاعد بدلاء فرايبورغ للفتك بأبراهام لكن الحكم أنقذه بإشهار ”البطاقة الحمراء“ المباشرة له.

كما طُرد فينشنزو جريفو لاعب فرايبورغ الذي تم استبداله في الدقيقة 57 عندما نهض من على مقاعد البدلاء وضرب أبراهام في وجهه بعد مشاحنة مع شترايش.

ويتصدر مونشنغلادباخ ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة، بينما يأتي رازن بال شبورت لايبزيغ في المركز الثاني ولديه 21 نقطة، وحقق بايرن ميونخ حامل اللقب فوزًا ساحقًا برباعية نظيفة على غريمه بروسيا دورتموند، يوم السبت، ليقفز للمركز الثالث برصيد 21 نقطة أيضًا.

وانتصر باير ليفركوزن بهدفين نظيفين على مستضيفه فولفسبورغ ليقفز إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وتراجعت نتائج فولفسبورج، الذي بدأ الموسم بشكل جيد، إذ فشل في الفوز في آخر 7 مباريات بجميع المسابقات من بينها آخر 4 مواجهات في الدوري.