بروسيا مونشنغلادباخ يتجاوز فيردر بريمن ويبتعد في صدارة ترتيب الدوري الألماني

أحرز باتريك هيرمان هدفًا في كل شوط ليفوز بروسيا مونشنغلادباخ 3/1 بسهولة على فيردر بريمن اليوم الأحد ويوسع الفارق إلى 4 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وهز بروسيا مونشنغلادباخ، الذي يقدم أفضل مواسمه منذ ما يزيد على 40 عامًا، الشباك مرتين في 3 دقائق إذ سجل رامي بن سبعيني بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 20 وأضاف هيرمان هدفًا آخر في الدقيقة 22.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي أمضى مسيرته كلها في بروسيا مونشنغلادباخ، هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 60 بعد أن تصدى الحارس يان سومر لركلة جزاء من بريمن.

ولعب بروسيا مونشنغلادباخ، الذي سدد أيضًا في إطار المرمى وفاز بـ7 من مبارياته الثماني الأخيرة، بـ10 لاعبين بعد طرد بن سبعيني في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يسجل ليوناردو بيتنكورت هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح الفريق الزائر.

وغادر ثنائي بروسيا مونشنغلادباخ كريستوف كرامر ولاسلو بينيس الملعب بسبب الإصابة خلال المباراة، وبدت إصابة بينيس في الكاحل خطيرة.

ويتصدر بروسيا مونشنغلادباخ الترتيب برصيد 25 نقطة بينما يأتي لايبزيغ في المركز الثاني ولديه 21 نقطة، وحقق بايرن ميونخ حامل اللقب فوزًا ساحقًا 4/0 على بروسيا دورتموند أمس السبت ليقفز للمركز الثالث برصيد 21 نقطة أيضًا.