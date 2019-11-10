رومنيغه: فليك مدرب بايرن ميونخ ”المؤقت“ مستمر في منصبه حتى إشعار آخر

كان من المفترض أن يتولى هانز فليك تدريب بايرن ميونخ بشكل مؤقت في مباراتين فقط، لكن كارل-هاينتس رومنيغه، الرئيس التنفيذي للنادي، قال يوم السبت إنه سيستمر في منصبه حتى إشعار آخر بعد الفوز 4-صفر على بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

واستهل فليك مشواره في الدوري الألماني بشكل رائع بعد الفوز 2-صفر على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والتأهل لأدوار خروج المغلوب.

وأبلغ رومنيغه الصحفيين: ”سنواصل العمل مع هانز فليك حتى إشعار آخر. قال إن المباراتين كانتا خط النهاية الأول. عبر هذا الخط الليلة بشكل رائع والآن سنستمر معه بهدوء“.

وأجاب رومنيغه عند سؤاله هل سيكون (فليك) المسؤول في المباراة المقبلة أمام فورتونا دوسلدورف يوم 23 نوفمبر تشرين الثاني بعد فترة التوقف ”يمكن اعتقاد هذا“.

وتولى فليك المسؤولية بعد رحيل المدرب نيكو كوفاتش الأسبوع الماضي عقب الهزيمة المذلة 5-1 أمام آينتراخت فرانكفورت.

وكان من بين المرشحين آرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق، والذي قال بايرن إنه لن يتولى المسؤولية.

وألمح أولي هونيس رئيس بايرن إلى احتمال بقاء فليك.

وقال: ”لا أعتقد أن كارل-هاينتس رومنيغه تحدث معه (للبقاء) لمدة أسبوع واحد“.

وزادت أسهم فليك، اليوم السبت، عندما قدم بايرن أداء قويًا في أهم مبارياته حتى الآن هذا الموسم وأصبح يتأخر بنقطة واحدة عن بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر، والذي يلعب اليوم الأحد.

وقال فليك: ”الماضي لا يهم. الأمر يتعلق بالوقت الحالي، والفريق قدم أداء رائعًا. الأمر لا يتعلق بي بل ببايرن“.