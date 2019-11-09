ليفاندوفسكي يواصل هز الشباك ويقود بايرن ميونخ لسحق بروسيا دورتموند في الدوري الألماني (فيديو)

سحق بايرن ميونخ، بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ضيفه بروسيا دورتموند المرشح للقب 4-صفر اليوم السبت بفضل هدفين من روبرت ليفاندوفسكي ليتقدم إلى المركز الثالث ويمنح المدرب المؤقت هانز فليك بداية موفقة في البطولة المحلية.

وواصل ليفاندوفسكي سلسلته المذهلة في هز الشباك في الدقيقتين 17 و76 ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا في الدوري. وسجل المهاجم البولندي أهدافًا في أول 11 مباراة في الدوري هذا الموسم وهو رقم قياسي.

وأحرز سيرج غنابري الهدف الثاني واختتم ماتس هوملز أهداف بايرن في الدقيقة 80 عندما وضع الكرة في مرمى فريقه دورتموند الذي قدّم أداء كارثيًا.

ورفع بايرن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بفارق الأهداف عن رازن بال شبورت لايبزيغ، الذي انتصر 4-2 على مستضيفه هيرتا برلين، ويستضيف بروسيا مونشنغلادباخ المتصدر منافسه فيردر بريمن، غدًا الأحد.

ومنح ماكسيميليان ميتلشتادت التقدم لهيرتا في الدقيقة 32 بتسديدة قوية لكن تيمو فيرنر أدرك التعادل من ركلة جزاء بعد ذلك بست دقائق قبل أن يقلب مارسيل زابيتسر المباراة لصالح لايبزيغ في نهاية الشوط الأول بتسديدة غيرت اتجاهها.

وانطلق كيفن كامبل في الوقت المناسب لكسر مصيدة التسلل ليحرز هدف لايبزيغ الثالث في الدقيقة 86.

ثم أضاف فيرنر هدفه 11 هذا الموسم في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يسجل دافي زيلكه هدف هيرتا الثاني بعد ذلك بلحظات.