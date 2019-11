جماهير هيرتا تبدع في الاحتفال بالذكرى الـ30 لسقوط حائط برلين (فيديو)

احتفلت جماهير هيرتا برلين بمرور 30 عامًا على سقوط جدار برلين بطريقة مبدعة قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ، التي خسرها صاحب الأرض 4-2 في الدوري الألماني اليوم السبت.

وعرضت شاشات العرض في الإستاد خطبة للرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي وبدت في أرضية الملعب صورة لجدار برلين بينما دخل لاعبو الفريقين الملعب وهو مقسم إلى قسمين.

وبعد اصطفاف الفريقين بين الحائط دخلت سيارة ”فولغسفاغن“ عتيقة من الجهة الشرقية لبرلين عام 1989، واخترقت الحائط قبل أن يسقط تماما وسط احتفالات الجماهير في المدرجات.

ذكرى تاريخية

واحتفلت ألمانيا اليوم السبت بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين الذي فصل بين غرب البلاد وشرقها ووجه الرئيس فرانك فالتر شتاينماير الشكر إلى دول أوروبا الشرقية المجاورة التي ساعدت في تحقيق الوحدة الألمانية.

وظل الجدار الذي سقط في عام 1989 يفصل بين ألمانيا الشرقية التي كان يحكمها حزب شيوعي وألمانيا الغربية الرأسمالية لنحو ثلاثة عقود وكان رمزًا للحرب الباردة، وفي العام التالي 1990 أعيد توحيد ألمانيا.

وقال شتاينماير في احتفال عند النصب التذكاري لجدار برلين في حضور المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ”بامتنان عميق نتذكر ومعنا أصدقاؤنا الأحداث منذ 30 عامًا مضت“.

