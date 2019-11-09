باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على بريست في الدوري الفرنسي (فيديو)

حقق فريق باريس سان جيرمان، السبت، فوزًا صعبًا على مضيفه ستاد بريست بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر للدوري الفرنسي لكرة القدم.

حسم سان جيرمان الشوط الأول متقدمًا بهدف عن طريق الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 39.

وزادت الإثارة والحماس في الشوط الثاني، ونجح بريست في التعادل بهدف عبر صامويل غراندسير في الدقيقة 72.

كثف سان جيرمان من هجومه بحثًا عن هدف الفوز، وهو ما تحقق عن طريق الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، يحلق باريس سان جيرمان على القمة برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد بريست عند 17 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف عن نيس.

ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة للدوري، فيما يعد سانت إيتيان أكثر من توج باللقب في 10 مناسبات.