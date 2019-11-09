كوت ديفوار تصطاد ”نسور“ نيجيريا في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

استهل منتخب كوت ديفوار، يوم السبت، مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة بمصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بانتصار ثمين.

وتغلب المنتخب الإيفواري على نظيره النيجيري الملقب بـ“النسور“ بهدف دون رد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

بذلك، انتزع المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في العرس القاري.

وتقام في وقت لاحق اليوم المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب جنوب أفريقيا مع زامبيا.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها إلى أهداف لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاءت الدقيقة 71 لتشهد هدف التقدم للمنتخب الإيفواري عن طريق سيلاس جناكا، ليحاول بعدها لاعبو نيجيريا إدراك التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.