لاعب برشلونة السابق مرشح لتدريب بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن اللاعب الهولندي السابق مارك فان بوميل، المدرب الحالي لنادي آيندهوفن الهولندي، مرشح لتدريب بايرن ميونخ، وخلافة المقال نيكو كوفاتش.

وأقال بايرن ميونخ المدرب كوفاتش (48 عامًا)، الأحد الماضي، بعد يوم واحد من خسارة النادي البافاري 1/5 أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“، فإن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني الحالي لآيندهوفن، الصيف المقبل.

ويرتبط فان بوميل، البالغ من العمر 42 عامًا، بعقد مع آيندهوفن حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد معه في صيف العام 2020، أي بنهاية الموسم الجاري.

ويملك فان بوميل مسيرة مظفرة كلاعب، إذ مثّل أندية آيندهوفن وبرشلونة وبايرن ميونخ وميلان، واعتزل اللعب العام 2013، وفي رصيده لقب في الدوري الإسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في الدوري الألماني، ولقب في الدوري الإيطالي، و4 ألقاب في الدوري الهولندي، إلى جانب بطولات أخرى.

وسجل فان بوميل 88 هدفًا وصنع 85 في 650 مباراة مع الأندية التي لعب لها، إلى جانب تسجيل 10 أهداف وصناعة 8 في 79 مباراة مع منتخب هولندا.

ويتولى هانز فليك، مهمة القيادة الفنية لبايرن ميونخ بشكل مؤقت، حيث قاد البافاري لتحقيق الفوز على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

ويستضيف بايرن ميونخ منافسه بروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب آليانز آرينا، في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني، ويملك النادي البافاري 18 نقطة في المركز الخامس.