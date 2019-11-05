توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج: لقب دوري أبطال أوروبا لا يحسم في نوفمبر

مع ظهور ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ بمستويات أقل هذا الموسم، يمكن أن يُغفر لباريس سان جيرمان اعتقاده بأن لديه فرصة أفضل للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن المدرب توماس توخيل رفض الانسياق نحو هذا الجدل.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عشية مباراة كلوب بروج ضمن المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا: ”مازلنا في نوفمبر، لا يوجد فريق فاز في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر.

”قام ريال مدريد بالكثير في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يفز باللقب في نوفمبر أو ديسمبر“.

وسيتأهل سان جيرمان لدور الـ16 إذا ما فاز في بارك دي برينس غدًا الأربعاء، لكن سيتم الحكم على الفريق عن طريق القدرة على المضي قدمًا عبر مراحل خروج المغلوب بعد أن فشل في التأهل لدور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم.

ورحب توخيل بعودة لاعب الوسط المدافع ماركو فيراتي، الذي خرج مصابًا عندما تعرض سان جيرمان لثالث هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمام ديغون المتواضع.

وفي دوري أبطال أوروبا، فاز سان جيرمان بأول ثلاث مباريات أمام ريال مدريد وغلطة سراي وكلوب بروج وسجل تسعة أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

وقال لاعب الوسط أدريسا غاي: ”دعونا نتعامل مع الموقف مباراة تلو الأخرى، سنلعب غدًا أمام بروج وسنركز على ذلك في الوقت الحالي.

”سنركز أيضًا على الدوري، لكن الحقيقة هو أن دوري أبطال أوروبا هو بطولة كبيرة ونحن أكثر تركيزًا عليها“.

ويمكن لسان جيرمان أن يتأهل من خلال التعادل فقط إذا ما تجنب ريال مدريد الخسارة على أرضه أمام غالاطة سراي.

وفي حال تقاسم ريال والفريق التركي نقطة التعادل، سيعبر متصدر الدوري الفرنسي للدور التالي حتى ولو خسر أمام بروج.