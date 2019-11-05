مارادونا لابنته: لم أمت ولن أترك لكِ شيئًا سأتبرع بكامل ثروتي (فيديو)

ظهر النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا في فيديو استثنائي للجماهير، بعد أن ألمحت ابنته جيانينا إلى أنه ”يموت من الداخل“، في إشارة لحالته الصحية السيئة.

ووجه أسطورة كرة القدم رسالة لاذعة لابنته، قائلًا إنه لن يترك لها أي شيء بعد وفاته؛ لأنه سيتبرع بثروته للأعمال الخيرية، حسبما نقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي مقطع فيديو تم تصويره على ما يبدو في منزله بالأرجنتين، قال المدرب ولاعب الكرة السابق البالغ من العمر 59 عامًا: ”أريد أن أخبرك أنني لا أموت على الإطلاق، أنا أنام بهدوء لأنني أعمل“.

وردًا على ذلك، أضاف مارادونا: ”لا أعرف ما الذي قصدت أن تقوله أو تفسره، ما أعرفه هو أنه كلما تقدمت في العمر، يقلق الناس بشأن ما الذي ستتركه أكثر مما ستفعله، أخبركم جميعًا أنني لن أترك أي شيء وسأتبرع به“.

وبدا مارادونا خلال الفيديو وهو يحاول تصنع الهدوء، مضيفًا بابتسامة: ”أنا بصحة جيدة للغاية. صحتي جيدة شكرًا“.

وتعتبر جيانينا مارادونا إحدى ابنتيه من زوجته السابقة كلوديا فيلافان التي انفصل عنها في 2003.

وكانت قد أشعلت جيانينا الأسبوع الماضي الجدل من خلال مطالبة المعجبين ”بالصلاة من أجله“ وادعائها بأنه تم تخديره بحبوب.

وبالرغم من أنها لم تذكر اسم الشخص الذي كانت تشير إليه في رسائلها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن رسائلها الخفية، التي نُشرت في أعقاب عيد ميلاد مارادونا الـ 59 يوم الأربعاء الماضي، تركت معظم المراقبين في شك أنها كانت تشير بإصبعها إلى والدها.

وكان مارادونا قد أنكر في يونيو الماضي إصابته بمرض الزهايمر، بعد أن نشرت صحيفة Cronica الأرجنتينية تقريرًا يشير إليه يعاني من ”مشاكل عصبية“ و ”بداية مرض الزهايمر“ ، قائلًا: ”إنهم يكذبون ، إنهم يكذبون“. يتحدثون عن مرض الزهايمر ولا يعرفون معنى ذلك.

كما خضع مارادونا في وقت لاحق لعملية جراحية في الركبة في عيادة خاصة في بوينس آيرس وتفاخر بعد ذلك بمعافاته، قائلًا: ”اليوم سرت مجددًا كما فعلت عندما كان عمري 15 عامًا“.