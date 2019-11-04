الدوري الألماني: ليفاندوفسكي النقطة المضيئة في بايرن ميونخ.. وفيرنر يكتب تاريخًا مع لايبزيغ

بعد مغادرة نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، وهو أول ضحية بين المدربين في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم بدأ النادي على الفور في البحث عن بديل. وطرحت وسائل إعلام ألمانية خلال الأسابيع الماضية عدة أسماء لخلافته حال رحيله ومن بينهم إيريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام، وجوزيه مورينيو وماسيميليانو أليغري.

وسيتولى المدرب المساعد هانسي فليك المسؤولية للمباراتين المقبلتين في أوروبا والدوري الألماني.

وبينما يعاني بايرن مشاكل خلف الستار إضافة إلى إصابة العديد من أبرز لاعبيه كان ليفاندوفسكي النقطة المضئية.

وهز اللاعب البولندي، الذي سجل هدفًا في خسارة مذلة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت، الشباك في كل المباريات العشر في الدوري حتى الآن وهو رقم قياسي.

وسجل ليفاندوفسكي 14 هدفًا في الدوري و20 في كل المسابقات مع بايرن هذا الموسم. وقد يوسع بروسيا مونشنغلادباخ، الذي يتصدر الدوري على نحو مفاجئ بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه، هذا الفارق بشكل أكبر الأسبوع المقبل نظرًا لأن منافسَيْه على اللقب بروسيا دورتموند (الثاني برصيد 19 نقطة) وبايرن ميونخ (18 نقطة) سيلتقيان معًا.

وقال راينر بونهوف، نائب رئيس النادي، والذي كان لاعبًا في تشكيلة غلادباخ الناجحة في فترة السبعينيات: ”الفريق يقدم عروضًا رائعة والشيء الذي يعجبني أكثر الروح الجماعية التي يلعب بها“.

وأصبح تيمو فيرنر، مهاجم رازن بال شبورت لايبزيغ، أول لاعب في الفريق يكون طرفًا في ستة أهداف من ثمانية سحق بها ماينتس.

وهز فيرنر الشباك ثلاث مرات ولعب دورًا في ثلاثة أهداف أخرى في أكبر انتصار يحققه لايبزيغ في الدوري الألماني.

وسجل لايبزيغ -أيضًا- ستة أهداف في انتصاره على فولفسبورغ في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي.

وشهد هذا الأسبوع -أيضًا- أول مباراة قمة لمدينة برلين في دوري الدرجة الأولى الألماني بين أونيون الصاعد حديثًا وهيرتا لكن المواجهة خلفت مرارة كبيرة في العاصمة بعد أن فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقًا بشأن شغب جماهيري.

وفاز أونيون بركلة جزاء متأخرة لكن المباراة توقفت لبضع دقائق في الشوط الثاني بسبب إلقاء الألعاب النارية على ملعب أونيون.