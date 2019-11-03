عناوين الصحف الرياضية العالمية: “ ليغا التعثرات“.. ويوفنتوس ينجو بهدف ذهبي.. ودراما الدوري الإنجليزي (صور)

شكلت هزيمة برشلونة أمام ليفانتي، وتعادل ريال مدريد وريال بيتيس وفوز يوفنتوس في ديربي تورينو، ونتائج الدوريات الأوروبية أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بفوز جنوب أفريقيا بكأس العالم للرغبي على حساب إنجلترا وانسحاب رافائيل نادال من دورة باريس للتنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بإضاعة الثلاثة الكبار لنقاط في الجولة الـ12، حيث تعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد أمام إشبيلية وخسر برشلونة أمام ليفانتي وكتبت: ”ليغا التعثرات“، في إشارة لفقدان الفرق القوية النقاط.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء غرناطة وريال سوسيداد، وكتبت: ”غرناطة يبحث عن الصدارة“.

كما تحدثت عن فوز جنوب أفريقيا بكأس العالم للرغبي على حساب إنجلترا.

سبورت

احتفلت صحيفة ”سبورت“ بمرور 40 عامًا على إنشائها بعدد خاص تحدثت من خلاله عن أهم الأحداث التي قامت بتغطيتها وعن مواكبتها لبرشلونة في فتراته الذهبية، برفقة المدرب الراحل الهولندي يوهان كرويف، والإسباني بيب غوارديولا.

كما تحدثت عن خسارة برشلونة أمام ليفانتي 3-1 وتساءلت حول ما يفعل المدرب إرنستو فالفيردي بالفريق، وكتبت: ”ما الذي تلعبه؟“.

واهتمت بتعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس سلبيًّا، وكتبت: ”ريال مدريد يتلقى فشلًا جديدًا في سانتياغو بيرنابيو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام ليفانتي 3-1 في الدوري الإسباني، مؤكدة أن مخلفاتها كانت طفيفة بعد بقاء الفريق في الصدارة.

كما تحدثت عن تعادل ريال مدريد أمام ريال بيتيس وفقدانه نقطتين والصدارة، وكتبت: ”ريال مدريد دون لكمة“.

الصحيفة اهتمت بتعادل أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية، وكتبت: ”ريمونتادا لفريق سيميوني لكن دييغو كوستا أضاع ضربة جزاء في النهاية“.

كما اهتمت الصحيفة بخسارة إسبانيول في ملعبه أمام فالنسيا، وفوز جنوب أفريقيا بكأس العالم للرغبي على حساب إنجلترا.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل ريال مدريد سلبيًّا أمام ريال بيتيس ورفضه هدية برشلونة، الذي خسر أمام ليفانتي، وكتبت: ”دون هدف، لا صدارة“.

كما تحدثت عن هزيمة برشلونة أمام ليفانتي 3-1، وكتبت: ”زلزال كامل“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بتعادل إشبيلية وأتلتيكو مدريد مع أضاعة دييغو كوستا لضربة جزاء، وكتبت: ”كوستا يغفر لإشبيلية في لقاء شهد كثيرًا من الجدل“.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز جنوب أفريقيا بكأس العالم للرغبي على حساب إنجلترا وانسحاب رافائيل نادل من نصف نهائي دورة باريس للتنس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز جنوب أفريقيا بكأس العالم للرغبي بعد تجاوزه منتخب إنجلترا في النهائي، وكتبت: ”دولة وقدر“.

كما اهتمت باستفاقة أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون اللذين حققا الفوز خلال الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي على حساب ليل وتولوز، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا وأولمبيك ليون يصعدان“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على تورينو في الديربي واحتفاظه بالصدارة بفارق نقطة عن إنتر ميلان، الفائز على بولونيا بفضل هدفين من مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت: ”دوري مثير دي ليخت يسجل أول أهدافه ويرد على لوكاكو“.

كما تحدثت عن فوز روما على نابولي، وكتبت: ”روما يصرح ويطفئ نابولي“.

كما اهتمت بنتائج الدوريات الأوروبية وخصوصًا هزيمة برشلونة أمام ليفانتي والخسارة الكبيرة لبايرن ميونخ أمام فرانكفورت.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس في الديربي على جاره تورينو بهدف للهولندي ماتياس دي ليخت، وكتبت: ”يوفنتوس هدف ذهبي“.

كما تحدثت عن فوز إنتر ميلان -الذي قلب النتيجة- على بولونيا 2-1 بفضل هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو.

كما اهتمت بفوز روما على نابولي في قمة الجولة الـ11 (2-1)، وكتبت: ”روما يصعد للمركز الثالث“.

الصحف البريطانية

دايلي ستار

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب إنجلترا للقب بطولة العالم للرغبي بعد الهزيمة في النهائي أمام جنوب أفريقيا.

كما اهتمت بنتائج الدوري الإنجليزي الممتاز والنتائج المسجلة، خصوصًا الفوز الصعب لكل من ليفربول ومانشستر سيتي، وكتبت: ”دراما اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز“.