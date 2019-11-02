بروسيا دورتموند ينهي سجل فولفسبورغ الخالي من الهزيمة ويتقدم ثانيًا في ترتيب الدوري الألماني

أحرز تورجان هازارد هدفًا وساهم في آخر ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على فولفسبورغ وإنهاء سجل منافسه الخالي من الهزيمة والتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متأخرًا بثلاث نقاط عن بروسيا مونشنغلادباخ اليوم السبت.

وافتتح البلجيكي الدولي هازارد التسجيل في الدقيقة 52 ثم صنع هدف رفائيل جيريرو بعد ذلك بست دقائق.

وهز ماريو جوتسه الشباك من ركلة جزاء قبل دقيقتين من النهاية ليضمن دورتموند النقاط الثلاث.

ورفع دورتموند رصيده إلى 19 نقطة متأخرًا بثلاث نقاط عن مونشنغلادباخ الذي تغلب 2-1 على مستضيفه باير ليفركوزن.

وتلقى بايرن ميونخ حامل اللقب هزيمة مذلة 5-1 أمام مستضيفه أينتراخت فرانكفورت ليتراجع إلى المركز الرابع برصيد 18 متأخرًا بفارق الأهداف عن رازن بال شبورت لايبزيغ.