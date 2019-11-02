آينتراخت فرانكفورت يكتسح بايرن ميونخ بخماسية في الدوري الألماني

اكتسح آينتراخت فرانكفورت نظيره بايرن ميونخ (5-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب كومرزبنك آرينا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أهداف فرانكفورت جاءت عن طريق فيليب كوستيتش، جبريل سو، ديفيد أبراهام، مارتن هينتيريجر وجونسالو باسيينسيا في الدقائق 25، 33، 49، 61 و85، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة، ارتقى فرانكفورت للمركز الخامس بعد وصوله للنقطة 17، بينما هبط بايرن للمركز الرابع بعد توقفه عند 18 نقطة.

مع حلول الدقيقة 25، تمكن فرانكفورت من هز شباك بايرن بهدف أول عن طريق فيليب كوستيتش، الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها مباشرة إلى داخل المرمى، محرزًا هدف التقدم.

وباغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف ثانٍ بطريقة مشابهة للهدف الأول، إذ وصلت كرة لجبريل سو داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامها بالدفاع، ليسددها اللاعب بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.

ولم يهدأ طوفان الفريق البافاري بعدما نجح روبرت ليفاندوفسكي في صيد شباك فرانكفورت بعدها بدقيقة واحدة من مجهود فردي، ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة داخل الشباك، محرزًا الهدف الأول للضيوف.

وجاء الهدف الثالث عن طريق ديفيد أبراهام الذي قابل عرضية داني دا كوستا بالانزلاق موجهًا الكرة إلى داخل مرمى نوير.

وواصل فرانكفورت اختراق شباك نوير بهدف رابع من ضربة رأسية لمدافعه مارتن هينتتيريجر، اكتفى حارس بايرن بمتابعتها أثناء دخولها مرماه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ5 دقائق، عمق فرانكفورت جراح ضيفه بهدف خامس بعدما تلاعب أندريه سيلفا بديفيد ألابا، قبل أن يمرر الكرة لزميله باسينسيا، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك، لتمر الدقائق وتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بخمسة أهداف مقابل هدف.