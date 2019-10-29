أبرز تغريدات تويتر الرياضية: نيمار يشارك في حملة دعائية جديدة.. وراشفورد يسترجع حلم الطفولة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.
نيمار يشارك في حملة دعائية لماركة ساعات
شارك نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة دعائية لإحدى ماركات الساعات.
ونشر نيمار صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يرتدي الساعة في يده.
Bionic @GaGaMilanoWorld #gagamilano #watch pic.twitter.com/eT475JYSBk
— Neymar Jr (@neymarjr) October 29, 2019
راشفورد يسترجع حلم الطفولة
نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له وهو في الثانية عشرة من عمره وهو يداعب الكرة قبل أن يتم عامه الثاني والعشرين يوم 31 من الشهر الجاري وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا: ”في الأيام القليلة الماضية من 12 عامًا والكثير قد تغير في السنوات العشر منذ ذلك الملعب مختلفة.. نفس الطفل.. نفس الحلم“.
Last few days of being 2️⃣1️⃣ and lots has changed in the ten years since this.
Different pitch. Same kid. Same dream ????????♂️????????♂️ pic.twitter.com/hBwrZf24bm
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 29, 2019
مبابي يعود إلى وطنه
نشر كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بصحبة رئيس نادي موناكو وعلّق قائلًا: ”العودة إلى وطني“.
Retrouvailles…???????????? @AS_Monaco pic.twitter.com/ksdmHzFkdS
— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 29, 2019
فيدال: نذهب لحصد ثلاث نقاط إضافية
نشر أوتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورًا له بقميص ناديه قبل لقاء فريقه مع بلد الوليد بالدوري الإسباني وعلّق فيدال، قائلًا: ”نذهب لحصد ثلاث نقاط إضافية“.
Vamos por 3 puntos más equipo!!!????????????????????????????????⚽️⚽️???????? pic.twitter.com/vqI1pHgfGh
— Arturo Vidal (@kingarturo23) October 29, 2019
سيزار أزبيلكويتا: جاهزون للتحدي المقبل
نشر سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له من التدريبات الأخيرة لناديه قبل مواجهة مانشستر يونايتد غدًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”العودة في الطريق للتحدي المقبل“.
Back at the Bridge for the next challenge in @Carabao_Cup! All together! ???????????? #CFC pic.twitter.com/dJistzKvyj
— César Azpilicueta (@CesarAzpi) October 29, 2019
إيميليانو مارتينيز يعلن التحدي قبل مواجهة ليفربول
نشر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي آرسنال صورة له بقميص ناديه وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مباراة كبيرة أخرى ضد ليفربول غدًا.. حيث يستعد آرسنال لمواجهة ليفربول غدًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية“.
Another big game tomorrow against @LFC #carabao #arsenal #letsgo
Otro gran partido contra el Liverpool mañana ???????? #em26 #voyportodo pic.twitter.com/1KLnUTGRXr
— Emiliano Martínez (@emimartinezz1) October 29, 2019
فينالدوم: مستعدون
نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة آرسنال وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مستعدون“.
Getting ready ????????????????♂️ pic.twitter.com/bVNxYPCF13
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 29, 2019
لوكاس هيرنانديز يدعم زملاءه قبل مواجهة بوخوم
حرص لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني على دعم زملائه قبل مواجهة فريق بوخوم بكأس ألمانيا حيث يغيب هيرنانديز عن اللقاء بسبب الإصابة إذ علّق هيرنانديز قائلًا: ”بالتوفيق يا شباب“.
???????? Good luck guys @FCBayern ????https://t.co/pJ7fBnD7Tg
— Lucas Hernández (@LucasHernandez) October 29, 2019
بلايز ماتويدي شرطي سيء
نشر بلايز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله باولو ديبالا وعلّق اللاعب مداعبًا زميله قائلًا: ”شرطي جيد وشرطي سيء“.
Good Cop / Bad Cop ????????♂????????♂ pic.twitter.com/IJbS6K4Yj6
— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) October 29, 2019
محمد محمود: القوي
نشر محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عقب نجاح عملية الرباط الصليبي التي أجراها اليوم وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”القوي“.
Stronger ???????????????????????????????? pic.twitter.com/NmtK8eGBVU
— Mohamed Mahmoud (@MohamedMahmoud) October 29, 2019