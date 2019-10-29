أبرز تغريدات تويتر الرياضية: نيمار يشارك في حملة دعائية جديدة.. وراشفورد يسترجع حلم الطفولة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

نيمار يشارك في حملة دعائية لماركة ساعات

شارك نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة دعائية لإحدى ماركات الساعات.

ونشر نيمار صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يرتدي الساعة في يده.

راشفورد يسترجع حلم الطفولة

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له وهو في الثانية عشرة من عمره وهو يداعب الكرة قبل أن يتم عامه الثاني والعشرين يوم 31 من الشهر الجاري وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا: ”في الأيام القليلة الماضية من 12 عامًا والكثير قد تغير في السنوات العشر منذ ذلك الملعب مختلفة.. نفس الطفل.. نفس الحلم“.

Last few days of being 2️⃣1️⃣ and lots has changed in the ten years since this. Different pitch. Same kid. Same dream ????????‍♂️????????‍♂️ pic.twitter.com/hBwrZf24bm — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 29, 2019

مبابي يعود إلى وطنه

نشر كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له بصحبة رئيس نادي موناكو وعلّق قائلًا: ”العودة إلى وطني“.

فيدال: نذهب لحصد ثلاث نقاط إضافية

نشر أوتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورًا له بقميص ناديه قبل لقاء فريقه مع بلد الوليد بالدوري الإسباني وعلّق فيدال، قائلًا: ”نذهب لحصد ثلاث نقاط إضافية“.

Vamos por 3 puntos más equipo!!!????????????????????????????????⚽️⚽️???????? pic.twitter.com/vqI1pHgfGh — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 29, 2019

سيزار أزبيلكويتا: جاهزون للتحدي المقبل

نشر سيزار أزبيلكويتا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، صورة له من التدريبات الأخيرة لناديه قبل مواجهة مانشستر يونايتد غدًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”العودة في الطريق للتحدي المقبل“.

Back at the Bridge for the next challenge in @Carabao_Cup! All together! ???????????? #CFC pic.twitter.com/dJistzKvyj — César Azpilicueta (@CesarAzpi) October 29, 2019

إيميليانو مارتينيز يعلن التحدي قبل مواجهة ليفربول

نشر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي آرسنال صورة له بقميص ناديه وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مباراة كبيرة أخرى ضد ليفربول غدًا.. حيث يستعد آرسنال لمواجهة ليفربول غدًا في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية“.

فينالدوم: مستعدون

نشر جورجينيو فينالدوم، لاعب نادي ليفربول، صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات فريقه ضمن الاستعدادات الأخيرة لمواجهة آرسنال وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مستعدون“.

لوكاس هيرنانديز يدعم زملاءه قبل مواجهة بوخوم

حرص لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني على دعم زملائه قبل مواجهة فريق بوخوم بكأس ألمانيا حيث يغيب هيرنانديز عن اللقاء بسبب الإصابة إذ علّق هيرنانديز قائلًا: ”بالتوفيق يا شباب“.

بلايز ماتويدي شرطي سيء

نشر بلايز ماتويدي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة زميله باولو ديبالا وعلّق اللاعب مداعبًا زميله قائلًا: ”شرطي جيد وشرطي سيء“.

Good Cop / Bad Cop ????????‍♂????????‍♂ pic.twitter.com/IJbS6K4Yj6 — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) October 29, 2019

محمد محمود: القوي

نشر محمد محمود لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عقب نجاح عملية الرباط الصليبي التي أجراها اليوم وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”القوي“.