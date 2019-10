أبرز تغريدات تويتر الرياضية: نيمار يشارك في حملة دعائية جديدة.. وراشفورد يسترجع حلم الطفولة (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

نيمار يشارك في حملة دعائية لماركة ساعات

شارك نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، في حملة دعائية لإحدى ماركات الساعات.

ونشر نيمار صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يرتدي الساعة في يده.

راشفورد يسترجع حلم الطفولة

نشر ماركوس راشفورد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له وهو في الثانية عشرة من عمره وهو يداعب الكرة قبل أن يتم عامه الثاني والعشرين يوم 31 من الشهر الجاري وعلّق اللاعب أعلى الفيديو، قائلًا: ”في الأيام القليلة الماضية من 12 عامًا والكثير قد تغير في السنوات العشر منذ ذلك الملعب مختلفة.. نفس الطفل.. نفس الحلم“.

Last few days of being 2️⃣1️⃣ and lots has changed in the ten years since this.

Different pitch. Same kid. Same dream ????????‍♂️????????‍♂️ pic.twitter.com/hBwrZf24bm

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 29, 2019