بروسيا مونشنغلادباخ يقلب الطاولة على آينتراخت فرانكفورت ويستعيد صدارة ترتيب الدوري الألماني من بايرن ميونخ

فاز بروسيا مونشنغلادباخ 4/2 على ضيفه آينتراخت فرانكفورت اليوم الأحد ليستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.

وحوّل ماركوس تورام تمريرة بريل إمبولو إلى داخل الشباك في الدقيقة 28 وأضاف أوسكار فيندت الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول إذ بدا أن بروسيا مونشنغلادباخ في طريقه لفوز سهل.

لكن آينتراخت فرانكفورت انتفض بعد الاستراحة وسيطر على المباراة.

وقلّص الفريق الضيف الفارق عبر داني دا كوستا ثم أهدر العديد من الفرص الخطيرة وكان اللوم على الياباني الدولي داتشي كامادا.

وعاقب نيكو إلفيدي منافسه بضربة رأس في الدقيقة 75 ليجعل النتيجة 3/1 لكن آينتراخت فرانكفورت لم يستسلم وقلّص الفارق مرة أخرى بضربة رأس من مارتن هينترغر.

غير أن الفريق الضيف لم يملك أي رد بعدما هز دينيس زكريا الشباك من 16 مترًا بعد تمريرة لارس شتيندل وحافظ بروسيا مونشنغلادباخ على تفوقه ليكبد آينتراخت فرانكفورت أول هزيمة في آخر 5 مباريات في الدوري.

وانفرد بروسيا مونشنغلادباخ بصدارة الدوري برصيد 19 نقطة مستفيدًا من تعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع أوغسبورغ في وقت سابق من اليوم الأحد.

ويملك بايرن ميونخ، الذي انتصر 2/1 على ضيفه أونيون برلين أمس السبت، 18 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على فرايبورغ وفولفسبورغ ونقطتين عن بروسيا بروسيا دورتموند صاحب المركز الخامس.