عناوين الصحف الرياضية العالمية: زيدان يبحث عن تشكيلته.. وأتلتيكو مدريد في الطريق الصحيح.. وميلان قلق

شكلت نتائج لقاءات، يوم السبت، في الدوريات الأوروبية ومستقبل عدة لاعبين من نادي برشلونة، العناوين الرئيسة لأغلب الصحف الرياضية العالمية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف برفض لاعبي ريال مدريد عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق، وأزمة زيدان في البحث عن تشكيل رسمي، وكأس العالم للرغبي وسباق المكسيك للفورمولا وان ولقاءات الأحد في الدوريات الأوروبية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز أتلتيكو مدريد على بلباو 2-0 في الدوري الإسباني، وصعوده لمشاركة برشلونة الصدارة، وكتبت: ”في الطريق الصحيح“.

كما اهتمت بأزمة الأهداف في ريال مدريد هذا الموسم، وكتبت: ”في انتظار انفجار هازارد ويوفيتش“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل لاعبي نادي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش والإسباني كارليس ألينا، وكتبت: ”مفاوضات من أجل راكيتيتش“ و“ألينا يفضل الرحيل معارًا لفريق في الدوري الإسباني“.

واهتمت الصحيفة بريال مدريد وإشاعات عودة البرتغالي جوزيه مورينيو، وكتبت: ”غرفة ملابس ريال مدريد ضد عودة مورينيو“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتلتيك بلباو 2-0 ومشاركته الصدارة لبرشلونة.

الصحيفة اهتمت بأول فرصة للبريطاني لويس هاميلتون للفوز ببطولة العالم للفورمولا وان في جائزة المكسيك.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ثنائي برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرثور فيدال وكتبت: ”راكيتش وفيدال: إنتر ميلان يرغب فيهما“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتليتك بلباو 2-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فريق سيميوني مشارك في الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بتأهل إسبانيا للهوكي للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وفوز إنجلترا على نيوزيلندا في نصف نهائي كأس العالم للرغبي.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد وبحث الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيلة رئيسة مستقرة، وكتبت: ”زيدان يبحث عن تشكيلته“.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على أتليتك بلباو 2-0 في الدوري الإسباني، ومشاركة برشلونة الصدارة بفضل تألق الأرجنتيني كوريا، وكتبت: ”كوريا يمنح الهدوء“.

كما تحدثت عن نتائج لقاءات، يوم السبت، في الدوري الإسباني واللقاءات المنتظرة ليوم الأحد.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على كلاسيكو فرنسا والذي يجمع باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في لقاء قمة في الدوري الفرنسي.

كما اهتمت بنصف نهائي كأس العالم للرغبي وفوز إنجلترا على نيوزيلندا.

كما تحدثت عن عودة أولمبيك ليون للفوز في الدوري الفرنسي وجاء على حساب ميتز وكتبت: ”ديباي قائد الشعلة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ثنائي القمة في الدوري الإيطالي يوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت: ”ليتشي كبير يوقف يوفنتوس، لكن إنتر ميلان فشل في تجاوز بارما“.

كما اهتمت ببقية لقاءات الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، وفرق نابولي ولاتسيو وروما.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فقدان يوفنتوس لنقطتين بالتعادل أمام ليتشي، لكن إنتر ميلان لم يستغل الفرصة وتعادل بدوره أمام بارما، وكتبت: ”يوفنتوس يخطئ لكنه لا يدفع الثمن“.

كما تحدثت عن أزمة ميلان وكتبت: ”ميلان قلق“.