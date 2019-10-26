روبرت ليفاندوفسكي يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الألماني

أصبح البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يهز الشباك في كل من المباريات التسعة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي جرت أمام يونيون برلين في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وجاء هدف ليفاندوفسكي بتسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لتكون المباراة التاسعة على التوالي التي يهز فيها الشباك في المباريات التسع التي خاضها بايرن في البوندسليغا بالموسم الحالي حتى الآن، لينفرد بالرقم القياسي بعدما عادله في المرحلة الماضية حيث كان الرقم القياسي السابق مسجلًا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 – 2016.

ورفع ليفاندوفسكي، 31 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا في المسابقة حتى الآن، وهز ليفاندوفسكي أيضًا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق.

وقد هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة الرسمية الوحيدة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم، والتي خسرها صفر – 2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

واستعاد فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه يونيون برلين 2 – 1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من البوندسليغا.

وتقدم بنيامين بافار بهدف لبايرن في الدقيقة 13 ثم أضاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 53، وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا ينجح في هز الشباك في كل من المباريات التسع الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وتكفل سيباستيان بولتير بتسجيل الهدف الوحيد ليونيون برلين من ضربة جزاء في الدقيقة 86 بعد أن أهدر ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد بايرن إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ الوصيف، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على ضيفه لايبزيغ 2 – 1 وهوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين 3 – 2 وبادربورن على فورتونا دوسلدورف 2 – صفر وتعادل شالكه مع بوروسيا دورتموند سلبيًا.