ليفاندوفسكي يهز الشباك مجددًا وبايرن ميونخ يعود لصدارة ترتيب الدوري الألماني

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك لينفرد بالرقم القياسي بالتسجيل في تسع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، في فوز بايرن ميونخ 2-1 على ضيفه أونيون برلين ليستعيد الصدارة، اليوم السبت.

ورفع ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك في جميع مباريات الدوري ودوري الأبطال وكأس ألمانيا هذا الموسم بمجموع 19 هدفًا، رصيده إلى 13 هدفًا في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني ليحقق رقمًا جديدًا في الدوري.

وافتتح بنجامين بافارد التسجيل لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة من 17 مترًا، لكن الأداء كان متواضعًا فيما تبقى من الشوط وافتقر بايرن للإبداع في ظل مقاومة أونيون.

وأنقذ مانويل نوير ركلة جزاء بعد هدف ليفاندوفسكي بست دقائق، لكن شباكه اهتزت من ركلة أخرى عبر سيباستيان بولتر في الدقيقة 85.

ويتصدر بايرن الدوري برصيد 18 نقطة متقدمًا بنقطة واحدة على فرايبورغ، الذي تغلب 2-1 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ.

وفي مباراة أخرى، تعادل شالكه بدون أهداف مع ضيفه بروسيا دورتموند في مباراة متواضعة اليوم السبت، ليهدر الفريقان نقاطًا في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

ورد إطار المرمى محاولتين من شالكه الذي هيمن على الشوط الأول وسط حذر دورتموند.

وكان يجب على شالكه، الذي انتصر في أربع مواجهات متتالية قبل أن يتعثر في آخر مباراتين، التقدم في الشوط الثاني لكن الشاب رابي ماتوندو افتقر للفاعلية أمام المرمى.

ويملك دورتموند، الذي فاز مرة واحدة في آخر خمس مباريات في الدوري، 16 نقطة متقدمًا بنقطة على شالكه.