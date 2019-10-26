توخيل يتحدث عن تصريحات مبابي الغاضبة.. ويسخر من مدرب اللياقة بمنتخب البرازيل بسبب نيمار

تحدث توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، على مباراة كلاسيكو الدوري الفرنسي، التي تجمع فريقه ضد مارسيليا المقررة، غدًا الأحد، ساخرًا في الوقت نفسه من تصريحات مدرب اللياقة البدنية لمنتخب البرازيل، بشأن تحديد موعد جاهزية نيمار، مهاجم الفريق.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم يوم السبت: ”تنتظرنا مباراة استثنائية وكأننا نستعد للقاء في دوري الأبطال أو قبل نهائي الكأس، لذا لا بد من احترام تاريخ مارسيليا وتكرار الأجواء الرائعة التي عاشتها جماهيرنا في مباراة الموسم الماضي“.

وأضاف: ”إذا كنت مدربًا لمارسيليا، لقلت ما قاله فيلاش بواش، بأن الكفة تميل لصالح بي إس جي، أتفهم رؤيته، لأننا نمر بفترة رائعة ولدينا فريق قوي، وحققنا انتصارات متتالية في الدوري“.

وتابع: ”لكن في ألمانيا هناك ديربي بين شالكه ودورتموند، مثل هذه المباريات لا تعترف بالفوارق بين ناد في الصدارة وآخر في المركز 12 أو 20، لأن لها ظروفًا خاصة، لذا كل شيء وارد، ولا أعلم لماذا كل هذه الاعتبارات“.

وشدد: ”لا أخشى شيئًا، أحترم مارسيليا وتاريخه، إنها مباراة تاريخية، وأتمنى أن أكون جزءًا من هذا التاريخ للموسم الثاني، وأتوقع أن يقدم المنافس أفضل مستوياته، ستكون مواجهة مثيرة“.

مبابي

وتطرق توخيل للحديث عن تصريحات مبابي الغاضبة، عند الفوز على كلوب بروج 5-0 الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، موضحًا: ”مبابي لم يكن قادرًا على المشاركة أكثر من 50 دقيقة، وسنقرر غدًا إذا ما كان سيلعب أساسيًا ضد مارسيليا أم لا، فكل لاعب يعلم تمامًا أنني أريد الاعتماد عليه“.

وأضاف: ”لم أقرأ أو أستمع لأي تصريحات أو حوارات صحفية“، وذلك ردًا على ما قاله مبابي بعد مباراة كلوب بروج بأنه ”أراد إثبات أن الأمور ستكون صعبة على الفريق بدونه“، بعدما شارك بديلًا في الشوط الثاني وسجل هاتريك وصنع هدفًا لزميله ماورو إيكاردي.

نيمار

كما سخر مدرب باريس سان جيرمان، من تصريحات مدرب اللياقة البدنية لمنتخب البرازيل، بشأن تحديد موعد جاهزية نيمار، مهاجم الفريق.

وكان مدرب السامبا قد أكد أن نيمار، سيشارك مجددًا في التدريبات، بحلول يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورد توخيل: ”نعم.. مع المنتخب البرازيلي“، وذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لكلاسيكو فرنسا، الذي سيجمع غدًا بين باريس سان جيرمان وضيفه مارسيليا، لحساب الجولة الـ11 من الدوري.

وواصل المدرب الألماني لهجته الساخرة: ”نعم.. نحن هنا نجهزه لمنتخب البرازيل“.

واستدرك: ”لدينا أهداف مختلفة، توجد مشاورات بين النادي والمنتخب، ونقوم بكل ما هو ممكن ليعود نيمار في أسرع وقت“.

وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال المباراة الودية للبرازيل ضد نيجيريا، مطلع الشهر الجاري، وتم الإعلان عن غيابه 4 أسابيع.